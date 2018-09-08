Орех: «Все, что сейчас надо сделать России – это показать живых Петрова и Боширова»

Всё, что сейчас надо сделать России – это показать живых и настоящих Петрова и Боширова. Хотя бы с этого начать. Мне тоже очень неприятно, что мою страну подозревают в международном террористическом акте.

И до сих пор, кстати, я смотрел на историю Скрипалей во многом скептически. Вот почему бы англичанам не продемонстрировать Сергея Скрипаля? На больничной койке или на прогулке, или пьющим на веранде файв-о-клок, или занимающимся чем угодно еще. Просто чтобы не вызывать ни у кого лишних сомнений. Но теперь то же самое относится к нашей стране. Покажите нам этих двух мужчин и пусть они хоть что-то скажут.

А Россия вместо этого машет руками Небендзи со словами про антироссийскую историю, нагромождение лжи и многочисленные нестыковки. Пока многочисленные нестыковки как раз у нас. Британцы проделали большую работу. Гораздо большую, чем надо теперь проделать России. Они отследили неких двоих граждан, зафиксировали все их перемещения, сообщили когда и откуда они летели. Мы просим у Великобритании сведения и призываем к сотрудничеству – так вот вам сведения! Известно уже достаточно, чтобы найти двоих токсичных пассажиров.

Сморите списки с рейсов вылета и прилета, сличаете их документы и сравниваете фотографии с изображениями Петрова и Боширова и устанавливаете личности. Англичане ведь не остановятся. Для въезда на Альбион человеку нужно сообщить о себе слишком много сведений. И все эти сведения теперь можно будет придать огласке.

В конце концов, Британия наверняка уже знает и настоящие имена и прочие аксессуары эти двоих дуралеев. Мы будем ждать, пока нас станут макать в дерьмо порциями? Или что? Если люди ни в чем не замешаны – нет и смысла их скрывать. Другое дело, если они штатные или нештатные агенты. Или если их вообще уже не существует в природе. Ведь британские спецслужбы, как я понимаю, надеялись, что после отравления Скрипаля эти двое еще раз приедут в Европу, как делали это неоднократно прежде — и там их возьмут. Но они больше не приезжали.

Не хочется думать о плохом, но поставьте себя на место начальника разведки. Ты посылаешь двух сотрудников кокнуть предателя, а сотрудники устраивают двойной провал. И предателя не кокнули и сами засветились. Да еще родной стране всемирный позор устроили. У начальника нервы могут и не выдержать по законам военного времени! Так что хотя бы для успокоения – чтобы мы знали, что Петров и Боширов живы и здоровы – покажите нам их прекрасные лица. Равно как и англичане – покажите нам Скрипаля.

Обложка дня. Ассасины Путина