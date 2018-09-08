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08.09.2018
Семен Печенко
Как в Минске презентовали книгу о белорусском сексе

В Минске презентовали книгу в «Постели с белорусом: из истории национального секса».

6 сентября в Минске в «Пресс-клубе» прошла презентация книги журналистки «Салідарнасці» Анастасии Зеленковой «В постели с белорусом: из истории национального секса».

Автор книги рассказала, что главной ее задачей было пробуждение у белорусов чувства гордости за свою нацию, свою историю и за самих себя: «Чтобы мы почувствовали себя белорусами с большой буквы».

Писатель и историк Владимир Орлов не смог попасть на презентацию, прислав видеообращение, в котором в шутку назвал уважительную причину своего отсутствия: «В этот момент буду в постели с белоруской».

Историк Анатолий Тарас рассказал, чем важна книга Анастасии Зеленковой. Он подчеркнул, что Беларусь — страна традиционно христианская, в которой роли мужчины и женщины были прописаны на века. В советский период было принято любить партию и Сталина. По мнению Анатолия Тараса, без ломки традиций нет будущего, нет прогресса.

Кроме того, добавил историк, такие книги нужны и для того, чтобы разрушать стереотипы о белорусах, навязанные нам соседями.

Поэтесса и телеведущая Валерина Кустова прочитала несколько своих новых стихотворений и подсказала автору книги идеи для продолжения серии. По ее словам, стоит обратить внимание на творчество наших классиков: Кузьмы Чорного, Михася Зарецкого и Констанции Буйло, которая в свои 70 выдала полный эротизма сборник поэзии.

Модель Светлана Ходан, украсившая собой обложку книги, прислала специальное видеообращение, записанное в Дубае. Она рассказала о процессе съемок, отметив, что за всю ее карьеру это был первый опыт съемок для обложки книги. И одна из лучших фотосессий. Фотографу Дмитрию Брушко она пожелала попробовать себя в съемке для Playboy.

— Некоторые сомневаются, что Дима Бакун, снимавшийся со Светланой Ходан, белорус. Мол, внешность у него не соответствующая, — рассказала Анастасия Зеленкова. — На самом деле он самый настоящий белорус. Когда я его пригласила на презентацию, то он, подумав, сказал, что не сможет. Не сможет потому, что в этот день едет на картошку.

«В постели с белорусом: из истории национального секса» — научно-популярное издание об эротических традициях белорусов от язычества до наших дней. Книга была издана благодаря успешной кампании на краудфандинговой платформе «Улей». В итоге было собрано 150% от необходимой суммы.

Что можно найти в постели с белорусом

 
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