Румас поднял перед китайцами неприятный вопрос

Премьер-министр на встрече с послом КНР в Беларуси Цуй Цимином заявил, что необходимо решить трудности с входом белорусских предприятий на рынок Китая.

Фото пресс-службы правительства

– Уровень стратегического взаимодействия между нашими странами очень высок, между Главами наших Государств сложились прекрасные личные отношения. Но я вынужден с сожалением констатировать, что уровень торгово-экономических отношений не дотягивает до уровня политических, – сказал Сергей Румас, сообщает пресс-служба правительства.

Хотя в последнее время белорусский экспорт в Китай стал расти более быстрыми темпами, но разрыв между экспортом и импортом не сокращается.

– Наши предприятия, к сожалению, испытывают трудности с вхождением на китайский рынок,– отметил премьер-министр. – Мы благодарны китайской стороне за то, что она снимает карантинные ограничения для белорусской сельхозпродукции. Но также вынуждены констатировать, что белорусские граждане и компании сталкиваются с финансовыми барьерами при расчетах.

«Салідарнасць» уже обращала внимание: 2005-й стал последним годом, когда белорусский экспорт в Китай превысил импорт. В последние годы отрицательное сальдо достигло огромных размеров.