Феминистку обвинили в разжигании ненависти к мужчинам: все из-за постов во «ВКонтакте»

Живущая в Омске гражданка Казахстана Любовь Калугина с 2012 года ведет два сообщества во «ВКонтакте» — Proud of being a womyn и «Твоя ужасная леди».

Обвиняемая в разжигании ненависти к мужчинам Любовь Калугина

В описании первого сказано, что это «радикально-феминистская группа для критики, дискуссий и обличения». В правилах второго говорится: «Равноправия полов у нас нет. Мы живем в патриархальном мире. Да, получше, чем женщины в арабских странах, но все равно нехило угнетены».

Калугина рассказывала «Медиазоне» о своих взглядах: «В официальные феминистские группировки я не вхожу […] Я считаю, что женщины — это люди. Без всяких но, без всяких мифических недостатков, которые им приписывают, и без всяких дополнительных обязанностей, которые на них навешивают. Что женщины достойны абсолютно полноценной, интересной, комфортной и безопасной жизни, которой, к сожалению, у них пока еще нет ни в одной стране, несмотря на конституционное равенство полов».

Весной 2017 года на Калугину написали заявление в правоохранительные органы. В апреле к ней пришел человек, который представился «сотрудником отдела миграции» полиции. Однако вопросы он задавал не о гражданстве, а о ее страницах во «ВКонтакте». В ходе беседы он дал понять, что расспрашивал о взглядах Калугиной ее знакомых.

В июле 2017 года активистку вызвали в центр по противодействию экстремизму полиции Омска и заявили, что на нее написал заявление 31-летний житель Биробиджана (имя этого человека не разглашается); его, «как представителя социальной группы „мужчины“» оскорбили 12 постов в сообществах Калугиной.

Активистку попросили написать объяснительную, в которой она признала, что действительно ведет эти страницы, и отпустили. Через год, в августе 2018 года, Калугину вызвали на допрос в СК, где сообщили, что проверка 12 постов по заявлению жителя Биробиджана все еще продолжается.

Калугина говорит, что все эти записи — «шутки и разборки» между феминистками. К двум постам, по ее словам, она вообще не имеет отношения. Еще один пост — это демотиватор с героиней сатирического телесериала конца 1990-х «Каламбур» и подписью «Бей мужло — спасай Россию».

В другом посте его автор желала «сдохнуть от рака простаты» тем, у кого есть дрель. Калугина поясняла, что этот пост был посвящен соседу, который сверлил стены и мешал жильцам. В других записях девушка критиковала статьи в других феминистских сообществах, поздравляла женщин с Новым годом и желала им «мира без мужчин». Эти записи не удалены, Калугина сказала «Медузе», что сделает это только в том случае, если их признают экстремистскими.

5 сентября 2018 года Следственный комитет возбудил против Калугиной уголовное дело по статье 282 УК РФ. На 6 сентября Калугину и ее адвоката Юлию Воронину вызвали на допрос — знакомиться с материалами дела.

Уже начинается общественная кампания в защиту Калугиной. Общество «Мемориал» оплатит работу ее адвоката. В заявлении аналитического центра «Сова», который мониторит применение антиэкстремистского законодательства, говорится: «Реагируя на агрессивную риторику, присущую радикально-феминистскому движению как субкультуре, правоохранительным органам следует принимать во внимание, что общественная опасность этих высказываний невысока, поскольку в настоящее время за ними […] нет никакой традиции реального применения насилия». В «Сове» считают, что «во избежание эскалации ситуации» будет достаточно удалить «агрессивный контент». Петицию в защиту Калугиной на сайте Change.org к вечеру 5 сентября подписало почти 7 тысяч человек.

Калугина не считает себя виновной. «Я однозначно ни в чем не буду каяться, потому что каяться мне не в чем, — сказала она „Медузе“. — Большинство материала — это просто шуточки, где мужчины почти не упоминаются, а в целом мои утверждения — не преступления. Это моя свобода слова.

Любые посты феминисток, даже самые резкие, являются ответом на в двадцать раз большую агрессию со стороны женоненавистнических ресурсов». Калугина рассказала, что, по ее данным, обвинение строится на лингвистической экспертизе, которую «сделал некомпетентный человек» — и она намерена добиваться проведения альтернативной. «Будем стараться не довести [дело] до суда, хотя это и сложно — в таком явно политизированном деле», — сказала она.