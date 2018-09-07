Маск родил мем в прямом эфире: «Теперь мы знаем, что он курит...»

Глава Tesla Маск, получив иск за биржевые махинации, выкурил косяк в прямом эфире.

Илон Маск, на которого в последние дни оказывают сильное давление акционеры Tesla, 7 сентября побывал в гостях на передаче американского комика Джо Рогана, где в прямом эфире курил марихуану и потягивал виски, отмечает newsru.com.

Когда ведущий достал косяк и предложил предпринимателю, тот не стал отказываться, уточнив только, законно ли это в штате Калифорния (и таки да, там это законно).

Маск: Это у тебя косяк? Или сигара?

Роган: Это марихуана в табаке. Не пробовал?

Маск: Думаю, было однажды.

Роган: Ты не будешь, наверное, из-за акционеров?

Маск: Ну, а это законно?

Роган: Абсолютно.

Маск: Ок.

Тогда он взял косяк и затянулся...

Вскоре соцсети уже разрывало, как наверное, и Маска...

Но об этом чуть ниже, а пока стоит объяснить, каких акционеров имел ввиду Джо Роган. Он намекнул на попытку смещения Маска с поста председателя совета директоров Tesla, которую предприняли акционеры на фоне заявлений Маска о превращении компании в частное предприятие через выкуп акций из расчета $ 420 за акцию. Его хотели заменить независимым директором. Но это предложение в итоге не прошло - его поддержали только владельцы менее 17 млн акций, а владельцы более 86 млн ценных бумаг проголосовали против.

А накануне инвестор Эндрю Лефт, основатель и глава аналитической компании Citron Research подал иск к Илону Маску в федеральный суд штата Калифорния, обвинив его в биржевых махинациях. Лефт утверждает, что Маск, объявив в Twitter о намерении сделать компанию полностью частной, преследовал целью манипулировать стоимостью акций Tesla на биржевом рынке.

Он утверждает, что Маск намеренно опубликовал недостоверную информацию о наличии у него средств для такой операции с целью ввести инвесторов в заблуждение, а значит это было мошенничество, наносящее «прямой урон продавцам акций, играющим на понижение их стоимости».

Неизвестно, эти ли неприятности сподвигли бизнесмена «дернуть разок» в прямом эфире, но спустя несколько минут соцсети уже разрывало.

- И как зашло тебе такое, Илон Маск?

- Теперь мы знаем, что он курит...

- Блин, это все равно что смотреть на курящего Бенджамина Франклина.

- Во, смотрите, сегодня новый мем родился!

- Так рождается История...

- Приятно видеть, как Маск расслабляется и стресс снимает... Заслужил.

- Таким макаром он быстро до Марса «долетит».

- Теперь ясно, откуда он взял цифру в 420 долларов за акцию.

- Теперь ясно, почему он отправил автомобиль!!!! В космос: )))

- И чё теперь говорить наркотикам - ДА или НЕТ?

- По его изобретениям было понятно, что курит давно и часто.

- Да не, это новое изобретение - первый электронный косяк.

- Маск заплатит миллион тому, кто сможет выращивать марихуану на Марсе.

- Правильно пятницу начал!

Отметим, что на момент публикации этого сюжета акции Tesla продолжили падать.