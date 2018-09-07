Страны Балтии находятся «на пике богатства и имеют все шансы его увеличивать»

Банк Luminor представил экономический прогноз для Литвы, Латвии и Эстонии – весьма радужный.

Экономист Петерис Страутиньш на презентации прогноза рассказал, что «экономический рост сделал страны Балтии более конкурентоспособным местом жительства». Он отметил, что в Эстонию уже три года приезжает больше людей, чем уезжает, а в Литве такая картина наблюдалась во втором квартале 2018 года. В Латвии поток эмиграции не уменьшился, но быстрый экономический рост увеличит количество работающих и зарплаты.

Количество занятых в экономике Латвии увеличилось на 1.9%, даже выше, чем предполагали эксперты. Ожидается, что рост ВВП в Латвии составит в 2018-2019 годах около 4%, а инфляция – около 2.5-3%. Экономика Балтии в 2017-2018 росла намного быстрее, чем в 2016 году. Причиной тому стал рост инвестиций.

Страутиньш рассказал, что раньше прогнозы экономического роста в странах Балтии были сдержанными – ведь в них сокращалось население, а, соответственно и экономический потенциал. Но, по его словам, «регион может вырваться из оков пессимистических предположений».