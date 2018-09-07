Журналисты «Салiдарнасцi» взяли два призовых места на «Вольнам слове»

Белорусская ассоциация журналистов подвела итоги творческого конкурса «Вольнае слова» за 2017 год.

Церемония награждения победителей состоялась 7 сентября в Минске, накануне Международного дня солидарности журналистов.

Фото Ульяна Боброва, baj.by

Руслан Горбачев, который за последние годы является одним из самых титулованных лауреатов этого авторитетного профессионального конкурса, занял третье место в номинации «аналитические жанры» за статью в «Салiдарнасцi»: «У нас нет особых отношений». Китай относится к Беларуси как к стране «третьего мира»?

Валерий Томилин занял второе место в номинации «Дебют» за статью «Броўка пайшоў са мной да Машэрава: «Павінен даць яму кватэру».

Гордимся и поздравляем!