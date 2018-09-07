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Комментарии
07.09.2018
Реплика на «шуточки» российского МИД: «Где реальные факты?»

Политический Telegram-канал «Медиатехнолог» – о реакции, в том числе и шуточной, на итоги следствия Скотленд-Ярда, который назвал подозреваемых в отравлении Скрипалей.

– Слушайте, я вот не понимаю почему вся реакция со стороны МИД на дело Скрипалей выглядит либо так, как на картинке, либо представлена словами «Да это троллинг, мы никого не отравляли, лол, кек, вы сами».

Где реальные факты? Вам предоставили имена людей – вы знаете где они прописаны, где живут, их телефоны, родственников и т.д. Если это обычные люди, то почему Первый канал не встретится с ними, не снимет про них три серии «Пусть говорят»?

Да и где эти сами Боширов и Петров? Если бы они не были агентами, то первым делом бы написали у себя в соцсетях, которые, кстати, у них предусмотрительно отсутствуют, – мол, ребят я никакой не ГРУшник, это все постанова, в Англию летал футбол посмотреть и чай попить и т.д.

Есть еще один вариант – эти два чудика обычные киллеры, но если так, то зачем в МИДе больше всех кричали, что произошло отравление российских граждан и что нас нужно допустить до расследования и т.д.? Вот вам дали подозреваемых, почему они еще не задержаны?

США, Франция, Германия и Канада поддержали выводы Лондона об отравлении «Новичком»

Сейчас в соцсетях Петрова и Боширова пытаются сравнить с Виталием Калоевым, мол, это обычные граждане, которые мстят Скрипалю за что-то личное, они сами все подготовили, отсюда и такой непрофессионализм в действиях.

Но мне все-таки кажется, что это уже начатая кампания в попытке переформировать мнение общества, чтобы потом выдать данный факт, как чистую правду. Поживем-увидим.

 
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