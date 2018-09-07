Как аккаунты российского МИДа превращаются в юмористические паблики

Кроме шуток, это действительно публикуют в них сотрудники внешнеполитического ведомства России.

Отметим, что несколькими днями ранее Скотленд-Ярд назвал имена и показал двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Британская прокуратура заявляет, что следствие предоставило достаточно убедительные доказательства для предъявления обвинения Александру Петрову и Руслану Боширову, которые, по словам премьер-министра Терезы Мэй, являются сотрудниками ГРУ — российской военной разведки.

Великобритания созвала Совет Безопасности на следующий день после заявления Терезы Мэй в парламенте. При этом США, Франция, Германия и Канада поддержали выводы Лондона об отравлении «Новичком».