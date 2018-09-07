Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Страны Балтии находятся «на пике богатства и имеют все шансы его увеличивать»
Журналисты «Салiдарнасцi» взяли два призовых места на «Вольнам слове»
Российская пропаганда показала то, что обычно скрывает. Фотофакт
В Донецке и Луганске после убийства Захарченко решили провести выборы
Макей похвалил Владимира Арлова: «Он делает очень хорошее дело»
До +26°С. Осень пока отменяется
«Юность» отомстила «Мальмё» за «украденные полотенца»
Станислав Шушкевич уходит с поста лидера БСДГ, его может заменить бывший член КПБ
Рост золотовалютных резервов Беларуси удивит экспертов
Сбежавший в Беларусь Бакиев и его семья вывезли из страны $ 300 млн?
Захаров раскритиковал Шапиро: на всем экономил
«Набрал халтур». Марадона устроился на работу в мексиканский клуб второго дивизиона
Што стаіць за атакамі расейскіх мэдыя на Беларусь?
Носкевич о «деле БЕЛТА»: «О суровом наказании в перспективе речи быть не может»
Обложка дня. Ассасины Путина
Румасу не нужны 36 членов правительства
Многодетная мать спросила, почему ей не дают орден. Чиновники: у вас игрушки дома разбросаны
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко дал счастье, а «декретницы» из Новополоцка просто хотели денег
Перебирать картошку Лукашенко помогали больше десяти красивых девушек
Чиж прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко? Фотофакт
Ключевую свидетельницу, которая сообщила, кто убил Сашу Коржича, допросили в суде. Без журналистов
Невзоров: «Боюсь, профессионализм ГРУ такой, как у Роскосмоса при выявлении дыр в своих кораблях»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Окаянные дни Василия Жарко
Выходит, страной управляли алкаши и пьяницы? Тогда все понятно
Как советские партизаны сожгли деревню и убили ее жителей
Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»
Лукашенко заинтриговал: «достойный человек» станет ответом на Бабича?
Шендерович: «Путин всех победил»
Ненасытные. Почему глава «ДНР» и его правая рука перестали устраивать Москву
Латынина: 99%, что убийство Захарченко совершили украинские власти
Шевцова: «Россия оказалась в мертвой точке»
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Як у Віцебску з-пад носу міліцыі скралі бюст Суворава
Когда рядом Лукашенко, а тебе без разницы
Захар, «Моторола», «Гиви», «Бэтмен» и другие
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
07.09.2018
Салiдарнасць
В Донецке и Луганске после убийства Захарченко решили провести выборы

Это может привести к срыву Минских соглашений.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, выборы запланированы на 11 ноября. В этот день жителям предложат избрать парламенты ДНР и ЛНР, а также выбрать глав самопровозглашенных республик.

Интересно, что идея с проведением выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса озвучивалась еще в начале года. Однако летом боевики внезапно отказались от таких планов, сославшись на то, что это может повредить исполнению Минских соглашений.

После убийства лидера ДНР Александра Захарченко, который погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва, власти самопровозглашенных республик вновь вернулись к идее выборов.

Такой шаг может привести к срыву Минских соглашений, так как, согласно документу, выборы на неподконтрольных Украине территориях Донбасса могут быть проведены только после восстановления контроля над украинско-российской границей, а также выведения и роспуска незаконных вооруженных формирований в ДНР и ЛНР.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Цифра дня. Как выглядит недостижимая восточная мечта Лукашенко
Лейтенант о Коржиче: «Он говорил, что боится за своё здоровье, боится умереть»
Журналисты «Салiдарнасцi» взяли два призовых места на «Вольнам слове»
Реплика на «шуточки» российского МИД: «Где реальные факты?»
Если в Барани по мнению Лукашенко «туалет», то что в центре Минска, где бегают крысы?
Как аккаунты российского МИДа превращаются в юмористические паблики


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY