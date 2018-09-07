В Донецке и Луганске после убийства Захарченко решили провести выборы

Это может привести к срыву Минских соглашений.

Как сообщают местные интернет-ресурсы, выборы запланированы на 11 ноября. В этот день жителям предложат избрать парламенты ДНР и ЛНР, а также выбрать глав самопровозглашенных республик.

Интересно, что идея с проведением выборов на неподконтрольной Украине территории Донбасса озвучивалась еще в начале года. Однако летом боевики внезапно отказались от таких планов, сославшись на то, что это может повредить исполнению Минских соглашений.

После убийства лидера ДНР Александра Захарченко, который погиб 31 августа в Донецке в результате взрыва, власти самопровозглашенных республик вновь вернулись к идее выборов.

Такой шаг может привести к срыву Минских соглашений, так как, согласно документу, выборы на неподконтрольных Украине территориях Донбасса могут быть проведены только после восстановления контроля над украинско-российской границей, а также выведения и роспуска незаконных вооруженных формирований в ДНР и ЛНР.