Лейтенант о Коржиче: «Он говорил, что боится за своё здоровье, боится умереть»

Суд продолжает допрашивать свидетелей по делу о гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича в учебном центре в Печах.

За процессом следит «Еврорадио».

Командир 2-го взвода третьей роты лейтенант Антон Галицкий был начальником обвиняемых сержантов и погибшего солдата. В Печи он попал по распределению 25 июля 2017 года.

— Как солдат он был добрый, отзывчивый. Вопросов по нему не возникало, — характеризует погибшего Галицкий.

Лейтенант возил Коржича к врачам в Борисов и в Минск и не раз разговаривал с ним о здоровье.

— Он говорил, что боится за своё здоровье, боится умереть.

В медицинской роте, по словам Галицкого, Коржич дважды лежал в изоляторе, а после его окончательно перевели в общую палату. Как ни странно, в общей палате к Коржичу снова приставили «охрану» из числа военнослужащих срочной службы.

Галицкий рассказал также историю о том, как повёз Коржича к одному из психиатров.

Когда Коржич зашёл в кабинет, он вышел оттуда буквально через пару секунд и сказал, что врач зовёт лейтенанта. Психиатр спросил у Галицкого, зачем он привёз к нему солдата. Галицкий ответил, что тот жалуется на боли в сердце и стал замкнутым. Тогда психиатр спросил у Коржича, хочет ли тот продолжать службу в армии. Коржич сказал, что да, и тогда врач поставил ему диагноз «психически здоров».

Галицкий также рассказал, что сержанты имели доступ к телефонам и могли в случае необходимости выдать телефоны курсантам. О том, что существовал выкуп телефонов и что сержанты сами пользовались смартфонами, Галицкому неизвестно.

«Не высказывал намерений покончить жизнь самоубийством»

В суде допросили рядового Артёма Волошина. Он лежал в одной палате с Александром Коржичем. Солдаты вместе выписывались из медицинской роты 26 сентября. Ещё они вместе ходили в наряд по столовой медроты.

В период нахождения в медроте, по словам свидетеля, солдаты общались на различные темы, но о личной жизни и семье Коржич Волошину не рассказывал. Не высказывал он и намерений покончить жизнь самоубийством, не было никаких странностей в поведении.

В 6 утра 26 сентября Коржич разбудил Волошина и попросил заменить его в наряде по столовой. На тот момент, по словам Волошина, парни не знали, что их выпишут в этот день. Около 11 часов утра того же дня Артём Волошин увидел, что Коржич стоит в очереди из 10-15 человек к лечащему врачу Екатерине Чумак. Почти сразу же Волошину тоже сказали, чтобы он шёл к врачу выписываться. Коржича выписали раньше, чем Волошина, поэтому парни шли в медпункт не вместе.

Последний раз они виделись в 12:10 дня возле магазина «Звезда». Тогда Коржич и сказал, что из медпункта его отправили в медроту из-за отсутствия какой-то подписи.

Подвал медицинской роты, где Коржича нашли повешенным, находится примерно в 15 метрах от того места, где разговаривали парни.

Ключевую свидетельницу, которая сообщила, кто убил Сашу Коржича, допросили в суде. Без журналистов

Напомним, тело Александра Коржича нашли в подвале медицинской роты воинской части 3 октября 2017 года. Он провисел в петле неделю. У солдата были связаны ноги, а на голову надета майка. Следователи считают, что Коржича довели до самоубийства коллеги. Мать солдата в эту версию не верит, а пострадавшие солдаты говорят, что у Александра Коржича не было причин сводить счеты с жизнью.