До +26°С. Осень пока отменяется

Прогноз погоды на ближайшие дни.

В ближайшие дни будет по-летнему тепло.

В субботу, 8 сентября, ожидается облачно с прояснениями, сообщает Белгидрометцентр. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами по стране слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С.

9 сентября ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +21..+26°С.

10 сентября погоду обусловит атмосферный фронт, смещающийся с территории Украины. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +18..+25°С.