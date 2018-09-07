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Общество
07.09.2018
Наталья Тур, Наша Ніва
У белорусских 10-классников теперь целых шесть часов труда в неделю

В 10 классе вводят 6 часов (!) трудового обучения. Родители обеспокоены тем, что уроки труда превратятся в профанацию: в школах нет никакой базы для такого трудового обучения, и нововведение лишь приучит детей бить баклуши.

Прояснить ситуацию «Наша Нива» попыталась в Министерстве образования. Там нам по пунктам разъяснили, чего ожидать детям и родителям в результате изменения учебного плана.

Фото: nastgaz.by

«Хотим сделать их мобильными на рынке труда»

«Одним из важнейших показателей эффективности системы образования является успешность профориентации. Потому что качество образования — это не оценка, полученная на уроке, а успешное устройство в жизни, мобильность человека на рынке труда», — пояснили в Министерстве образования.

Основная задача школы, считают в министерстве, помочь учащемуся в выборе профессии.

С 2018/2019 учебного года в учреждениях общего среднего и в учреждениях специального образования для учащихся X (XI) классов, которые изучают все учебные предметы на базовом уровне, введен учебный предмет «трудовое обучение». Осваивать новые профессии ученики смогут как на базе своей школы, так и на базе учреждения среднего специального или профессионально-технического образования.

Перечень профессий, которыми может овладеть учащийся, зависит от его места жительства

Иными словами, профессиональная подготовка учащихся будет осуществляться на базах колледжей или других средних специальных заведений того города или поселка, где находится школа.

«Учреждения образования могут самостоятельно разрабатывать программы профессиональной подготовки и утверждать их в установленном порядке. При разработке содержания учебных программ рекомендуется использовать типовые учебные программы по специальностям профессионально-технического образования».

К примеру, школьники смогут овладеть такими профессиями, как продавец, оператор электронного набора и верстки, повар, секретарь, слесарь, парикмахер, официант, автослесарь и так далее.

В пресс-службе Министерства образования отметили:

«При отсутствии возможности организации трудового обучения при реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) в школах могут быть задействованы базы учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего, дополнительного образования взрослых, дополнительного образования детей и молодежи».

Максимальная практичность и подготовленные абитуриенты — основная цель таких уроков

Не всем профессиям, о которых мечтают школьники, на уроках «трудового обучения» будут учить. Во-первых, в учреждении образования будут учитывать возраст учеников.

«Основной целью трудового обучения является предоставление ученикам возможности получить первичные навыки по той или иной профессии. Что касается содержания учебного предмета «трудовое обучение», то он должен быть максимально практико-ориентированным».

Гендерно делить детей не будут

Программа не предусматривает деления учащихся по гендерному признаку. Формирование учебных групп осуществляется по профессиям, независимо от пола ребенка.

Остальные предметы от введения шести часов на «трудовое обучение» не пострадают

«Согласно постановлению Министерства образования для реализации образовательной программы профессиональной подготовки рабочих (служащих) отводится 6 учебных часов в неделю. Количество часов, отведенных на изучение других учебных предметов в этом классе, не изменилось».

Кроме того, в методических рекомендациях указано, что занятия по предмету «трудовое обучение» можно проводить как в будние дни, так и в субботу. При этом, учащиеся должны быть обеспечены горячим питанием.

Выделенные бюджетом средства пойдут на зарплату, отчисления на социальное страхование, оплату коммунальных услуг, приобретение оборудования, расходных материалов и др.

Штат учреждений, где проводится такое обучение, должен включать учителей и мастеров производственного обучения.

По состоянию на 5 сентября в тех школах, в которые мы дозвонились, занятия по предмету «трудовое обучение» пока не начались. «Ждем, какие профессии предложат осваивать нашим учащимся в колледжах», — ответили в одной из школ.

 
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