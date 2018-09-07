«Юность» отомстила «Мальмё» за «украденные полотенца»

К матчу между шведским «Мальмё» и минской «Юностью» вряд ли было бы приковано столько внимания, если бы ни скандал, разразившийся накануне.

Напомним, как разворачивались события.

3 сентября после матча хоккейной Лиги чемпионов, в котором «Юность» проиграла «Мальмё» со счетом 4:1, в твиттере менеджера шведской команды появилось сообщение о пропаже из гостевой раздевалки полотенец, шампуня и чайника. Свой пост нон подкрепил фото.

Естественно, под подозрение попал минский клуб.

5 сентября, когда информация разлетелась по СМИ, генеральный директор «Юности» Алексей Торбин заявил, что озвученное шведами — фейк и ни о какой краже не может быть.

6 сентября выступил уже генеральный директор «Мальмё» Патрик Сильвегорд. Он заявил, что клуб не хочется раздувать из случившегося скандал и не имеет претензий к «Юности» относительно пропажи.

— Я не хочу, чтобы «Юность» была как-то наказана. Может, белорусскому клубу действительно нужны все эти вещи?

Отомстить за эти слова «Юность» смогла уже вечером. Судя по счету, минский клуб обиделся не на шутку — 6:2 (2:0, 2:0, 2:1).

Особенно ярко сыграли в большинстве. При игре «5 на 4» минчане забросили четыре шайбы. Авторами голов в этом матче становились Александр Когалев (2 шайбы), Михаил Стефанович, Александр Кулаков, Эдуард Гринь и Павел Развадовский. Отметим и игру вратаря Игоря Брикуна, который отразил 36 бросков.

А вот с полотенцами ситуация по-прежнему остается неразрешенной.