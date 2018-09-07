Станислав Шушкевич уходит с поста лидера БСДГ, его может заменить бывший член КПБ

Станислав Шушкевич больше не будет баллотироваться на пост председателя партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», неизменным лидером которой является с 1998 года. На съезде, который пройдет в ближайшие выходные будет избран новый руководитель.

— Честно говоря, мне уже давно не с руки заниматься партийной работой — мне 83 года все-таки, обрюзгло, — отметил Станислав Шушкевич в интервью TUT.BY.

Он также отметил, что сам вряд ли сможет присутствовать на съезде по причине проблем со здоровьем.

— Сколько будет кандидатов, пока сказать не могу, но сам я, конечно, баллотироваться не буду, надо рассуждать здраво. Я уже очень давно не хотел баллотироваться, но когда возникал вопрос, все говорили: нам с тобой легче — мы пробивные. Но теперь уже хватит, будем более пробивными без меня, — говорит политик.

Между тем некоторые предполагают, что партию возглавит заместитель Шушкевича Сергей Черечень.

Он бывший член Коммунистической партии Беларуси, в 2016 году пытался выдвинуться в депутаты Мирошниченковского округа Минска, но Советская районная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, сославшись на то, что 32,1% собранных Черечнем подписей за его выдвижение были недостоверными.