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Экономика
07.09.2018
Евгений Федоров
Рост золотовалютных резервов Беларуси удивит экспертов

Финансовая «кубышка» страны увеличивается быстрее, чем прогнозировалось ранее.

По данным Нацбанка, международные резервные активы Беларуси на начало сентября, по предварительным данным, составили более 7,2 миллиарда долларов в эквиваленте.

Таким образом, за август золотовалютные резервы страны выросли на 216 миллионов долларов, улучшив показатели июля, в котором ЗВР выросли почти на 199 миллионов долларов.

Такая позитивная статистика наверняка должна удивить международных экспертов, которые ожидали более скромный рост резервов. По прогнозу агентства Fitch, к концу года стратегические запасы Беларуси должны составить не менее 6,7 миллиарда долларов в эквиваленте.

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