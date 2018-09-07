Сбежавший в Беларусь Бакиев и его семья вывезли из страны $ 300 млн?

Прокуратура Кыргызстана проверяет данные о выводе из страны родственниками бывшего главы государства многомиллионных средств.

Ранее в интервью «Радио Свобода» «финансовый советник» семьи экс-президента, бизнесмен Евгений Гуревич заявил, что семья Бакиева вывела из страны $ 200-300 млн, и он располагает соответствующими доказательствами.

— Доводы Е.Гуревича проверяются, проверяется информация о выводе средств из Кыргызстана, визите сотрудников прокуратуры и других фактах, которые были озвучены, — заявили «Интерфаксу» в Генпрокураторе.

Евгений Гуревич, который основал вместе с сыном экс-президента Максимом Бакиевым инвестиционный банк, был осужден заочно на 25 лет тюрьмы за вывод денежных средств из киргизского Азия Универсал Банка (АУБ). Последние годы Гуревич отбывал срок за мошенничество в тюрьме в США в штате Алабама и недавно вышел на свободу. По его словам он готов к сотрудничеству с правительством Кыргызстана.

После апрельской революции 2010 года, в результате которой в Кыргызстане сменилась власть, президент Курманбек Бакиев, его родственники и ближайшие соратники сбежали из страны. Имущество, принадлежащее семье президента и его окружению, было национализировано.

Сын Бакиева — Максим заочно приговорен к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов и объявлен в международный розыск. По данным СМИ, сейчас Максим Бакиев проживает в Лондоне. А вот его отец осел в Минске.

В марте 2017 года Бакиев в интервью «Радио Свобода» признался, что ему и семье выделили участок в 15 соток недалеко от «Минск-Арены». В течение пяти лет строил там дом, а до этого жил в резиденции Александра Лукашенко в Дроздах и платил за коммунальные услуги, свет, воду.

— Мы на шее у белорусского государства не сидим, — добавил Бакиев.