Премьер-министр Беларуси Сергей Румас анонсировал переговоры по очередному российскому кредиту – на 1,4 миллиарда долларов.

По его словам, в 2019 году белорусские власти хотели бы получить дополнительное кредитование по линии белорусско-российского сотрудничества.

– Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса, – сообщил глава правительства.

Не исключено, что вопрос нового кредита в ходе встречи 21 сентября обсудят Александр Лукашенко и Владимир Путин. Также Беларусь рассчитывает получить уже одобренные кредиты со стороны Евразийского фонда стабилизации и развития.

Судя по комментариям на открытой дискуссионной площадке talks.by, белорусские интернет-пользователи не обрадовались такой повестке дня.

«Сколько можно уже брать кредиты?», – возмущаются одни комментаторы.

«Отличная тема – берут они и себе, а отдавать будем мы и за них. Процент даже не важен. Потом на камеру укоризненно покачают головой и скажут: все, ни капли кредита – и дальше по накатанной», – иронизируют другие.

«У Беларуси 3,7 млрд долларов выплат только в 2019-м году, а кое-кто арбузы собирает вместо решения реальных вопросов».

«Я так понимаю, что кредит в 1,4 млрд долларов и забирать из Москвы не придется? Возьмут новый, чтобы погасить старые».

«Пришел новый премьер и не долго думал, как выйти из кризиса.

Метод известный – кредит из РФ. Так стоило ли менять Кобякова на Румаса?»

«Вообще это финансовая пирамида, которую чиновники и создают. Мое мнение простое: все, кто участвует в том, чтобы взять кредит – от президента до районного исполкома, все кто пилит кредитные деньги, все должны быть персонально ответственными. Не смогли отдать в долг – у всех описать имущество и активы… А то берут без меры с уверенностью, что им же отдавать не придется».

«Все как в анекдоте, когда сосед пошел к соседу одолжить рубль – и в залог оставил топор. По итогу остался без топора и должен рубль».

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