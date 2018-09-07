Захаров раскритиковал Шапиро: на всем экономил

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров рассказал об экономии на зарплатах в сборной Беларуси.

Захаров на недавней уборке урожая с Александром Лукашенко и красивыми девушками

– Перед началом сезона в совете «Юности» говорили, что в клубе довольно скромные зарплаты и поэтому тяжело найти хоккеистов. Может, большие зарплаты не нужны? Ведь команда смотрится достойно, – поинтересовался у тренера ресурс belarushockey.

– Достойно ни достойно, но если наши бюджеты стали ниже польского, то это же не хорошо. Знаете, был такой великий руководитель ФХБ Владимир Наумов, который сделал столько для хоккея, что вместе всем взятым председателям (хотя они все хорошие) до него, как до луны. Он думал о том, как сделать так, чтобы во всех клубах были хорошие бюджеты, форма, раздевалки… С него все это пошло. При нем – все лучшие результаты.

Семен Шапиро правильно сказал, что при нем ни один тренер не получил ни доллара, ни один администратор не получил ни доллара. Он там на всем экономил. Ну и экономия закончилась тем, что команда (сборная Беларуси – прим.) просто вылетела.

Поэтому приходит администратор, а я смотрю, что ему даже сказать нечего: «Михаил Михайлович, что ты мне вопрос задаешь, я бесплатно целый год работаю в сборной». Так давайте все сделаем бесплатно. Вы согласны? Вот и хоккеисты тоже не согласны, – ответил Захаров.

Любопытно, что в прошлом году глава государства наехал на своего любимчика из-за вот таких высоких денежных запросов.

– Они же все – от Захарова до рядового хоккеиста не мыслят ничем, кроме зарплаты. У них зеленые глаза, посмотрите, у всех зеленые глаза. Уже нет ни карих, ни голубых. Только «зелень» в глазах, – возмутился Александр Лукашенко.

Напомним, попав в ДТП в нетрезвом виде, тренер заявил «Комсомольской правде в Белоруссии»: «Ездить на битой «Бентли» — плохая примета, куплю «Роллс-Ройс».