«Набрал халтур». Марадона устроился на работу в мексиканский клуб второго дивизиона

При этом легенда футбола продолжает числиться председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест».

Как сообщила пресс-служба мексиканского клуба второго дивизиона «Дорадос», Диего Марадона теперь будет работать в нем техническим директором. В то же время в некоторых СМИ появилась информация о назначении аргентинца на должность главного тренера команды.

Должность бывшего футболиста на новом месте работа важна еще и потому, что Марадона до сих пор является председателем правления футбольного клуба «Динамо-Брест». И если позицию технического директора возможно совмещать с работой председателя правления другого клуба, то назначение специалиста главным тренером автоматически означает завершение белорусского этапа карьеры знаменитости.

Напомним, в конце августа поздравил главу Беларуси Александра Лукашенко с днем рождения и заявил о своей готовности приступить к работе в Бресте.

В Байнете новость о назначении Марадоны встретили неоднозначно.

«Набрал халтур», – пишут на дискуссионной площадке talks.by.

«А говорят, что на двух стульях нельзя сидеть... Как видим, у него пока получается. Кстати, а тот домик, что ему подыскали, он продавать не собирается?»

«Видимо разобрался, куда чуть не попал».