Если в Барани по мнению Лукашенко «туалет», то что в центре Минска, где бегают крысы?

На Оршанщине глава государства ужаснулся состоянием дел на местных предприятиях. Но видел ли он, что происходит в столице?

На днях стало известно, что с завода «Техника связи» активно вывозят хлам и мусор. Это то самое предприятие, состояние здания которого месяц назад раскритиковал Александр Лукашенко: «Вы превратили через этаж это помещение в туалет, где никто никогда не убирал». Он также увидел на предприятии «дохлых мышей, презервативы и прочую наркоту».

Одновременно в Минске местные власти поделились планами о переносе старых заводов. В этой связи возник вопрос: а в курсе ли глава государства о происходящем в столице?

Год назад Onliner.by опубликовал фотографии заброшенных производственных зданий в Минске. Вот, например, Cтанкостроительный завод имени Кирова, который находится на берегу Свислочи, недалеко от центра Минска.

Производство с этого и некоторых других предприятий перенесено. Но здания много лет остаются в ужасающем состоянии.

Едва ли не самый яркий пример – старые корпуса бывшего завода «Горизонт» в квартале улиц Куйбышева, Красной, Киселева и проспекта Машерова.

Осенью прошлого года «Советская Белоруссия» писала: «Ситуации в аварийном здании бывают самые разные. Например, там периодически бегают крысы».

Еще цитата из материала: «После обильных ливней и таяния снега на оборудование арендаторов льется вода с прохудившихся крыш, зимой то и дело лопаются ветхие трубы отопления, нещадно затапливая кипятком креативные интерьеры».

Вообще же по данным издания, около 30% всей минской застройки занято промышленными районами. Половина этих территорий — заброшенные либо неэффективно используемые, многие из них расположены в самом центре города.

На этом фоне разнос, устроенный Лукашенко на «Технике связи», вполне еще «живом» предприятии, выглядит популизмом. Неужели глава государства не видит, что происходит у него под носом? И если в Барани по его мнению «туалет», то как назвать происходящее в центре Минска, где бегают крысы?