Носкевич о «деле БЕЛТА»: «О суровом наказании в перспективе речи быть не может»

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что дело, по которому были задержаны журналисты, хоть и обрело «широкий общественный резонанс на пустом месте», но не является несложным, а само «преступление» не представляет «большой общественной опасности».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

— С точки зрения следственной ситуации банальное, простое дело. Оно никакой сложности не представляет в расследовании. Другое дело, что здесь были затронуты журналисты, и оно обрело на пустом месте такой широкий общественный резонанс, — отметил Носкевич.

На замечание журналиста о том, что эксперты считают, что в данном деле имел место не столько злой умысел, сколько правовой нигилизм, глава СК заявил:

— Те фактические данные, которые мы имеем, говорят о том, что фигуранты дела понимали, что они делают, и, к большому сожалению, либо безразлично к этому относились, либо осознанно ступили на этот путь.

Тем не менее, по его словам, «преступление не представляет большой общественной опасности».

— Наверное, о суровых мерах наказания в перспективе речи быть не может, но факт есть факт и это прецедент, — отметил председатель СК.

Он заявил, что расследование по данному делу не затянется, есть задержка с осмотром изъятой техники, но все готово к завершающей стадии.

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Поводом послужило обращение редактора БЕЛТА с жалобой на несанкционированный доступ к платным услугам. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, были также задержаны главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина, политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, журналисты Павлюк Быковский и Алексей Жуков.

Против них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).