Фотожабы: «Всю ночь на таможне продукты сжигали-сжигали…»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»

Россия угрожает запретить поставки свинины из Беларуси

«Белнефтехим» хочет привязать внутренние цены на нефтепродукты к ценам на нефть

Российским губернаторам выделяют охрану из федеральной Росгвардии, но платить придется из местного бюджета

Сначала депутат Госдумы РФ обвинил космонавта в том, что тот специально просверлил дырку в МКС, потому что хотел сбежать

Потом появилсь новая версия: дыру в МКС мог просверлить психически неустойчивый космонавт

Пенсионный коучинг? Выступление мотивационного тренера Тони Роббинса собрало в Москве десятки тысяч слушателей, в том числе випов типа Ксении Собчак

Ким Чен Ын пропадал на две недели следом за Медведевым

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«Кто Uber до Окрестина заказывал?»