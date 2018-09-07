Фотожабы: «Всю ночь на таможне продукты сжигали-сжигали…»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.
Лукашенко принял с докладом Макея: «Экономика — приоритет номер один»
Россия угрожает запретить поставки свинины из Беларуси
«Белнефтехим» хочет привязать внутренние цены на нефтепродукты к ценам на нефть
Российским губернаторам выделяют охрану из федеральной Росгвардии, но платить придется из местного бюджета
Сначала депутат Госдумы РФ обвинил космонавта в том, что тот специально просверлил дырку в МКС, потому что хотел сбежать
Потом появилсь новая версия: дыру в МКС мог просверлить психически неустойчивый космонавт
Пенсионный коучинг? Выступление мотивационного тренера Тони Роббинса собрало в Москве десятки тысяч слушателей, в том числе випов типа Ксении Собчак
Ким Чен Ын пропадал на две недели следом за Медведевым
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«Кто Uber до Окрестина заказывал?»