Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Носкевич о «деле БЕЛТА»: «О суровом наказании в перспективе речи быть не может»
Обложка дня. Ассасины Путина
Семья, дом или бизнес: что важнее для белорусских женщин?
США, Франция, Германия и Канада поддержали выводы Лондона об отравлении «Новичком»
Лукашенко поручил Носкевичу лично проконтролировать проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах
Румасу не нужны 36 членов правительства
Многодетная мать спросила, почему ей не дают орден. Чиновники: у вас игрушки дома разбросаны
Из спецучилища в Могилеве, где избивали учащихся, снова сбежали подростки
Директор «Мальмё»: «Никаких претензий к «Юности» нет. Может, им действительно нужны все эти вещи?»
Россия угрожает запретить поставки свинины из Беларуси
Ключевую свидетельницу, которая сообщила, кто убил Сашу Коржича, допросили в суде. Без журналистов
Евразийский банк отдаст Беларуси «зависший» кредит, но власти хотят больше
До конца недели сохранится теплая погода, по юго-западу возможны дожди
Минское «Динамо» проиграло 12 из 13 последних матчей: старт в КХЛ не задался
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко дал счастье, а «декретницы» из Новополоцка просто хотели денег
Перебирать картошку Лукашенко помогали больше десяти красивых девушек
Чиж прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко? Фотофакт
Ключевую свидетельницу, которая сообщила, кто убил Сашу Коржича, допросили в суде. Без журналистов
Невзоров: «Боюсь, профессионализм ГРУ такой, как у Роскосмоса при выявлении дыр в своих кораблях»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Итоги сезона: «Белорусы снова едут в Крым»
Лукашенко заинтриговал: «достойный человек» станет ответом на Бабича?
Шендерович: «Путин всех победил»
Ненасытные. Почему глава «ДНР» и его правая рука перестали устраивать Москву
Какие барьеры мешают развитию бизнеса в Беларуси?
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Латынина: 99%, что убийство Захарченко совершили украинские власти
Шевцова: «Россия оказалась в мертвой точке»
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Як у Віцебску з-пад носу міліцыі скралі бюст Суворава
Когда рядом Лукашенко, а тебе без разницы
Захар, «Моторола», «Гиви», «Бэтмен» и другие
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно
Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
07.09.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Семья, дом или бизнес: что важнее для белорусских женщин?

Как бизнес-леди реагируют на коррупцию и готовы ли они рисковать ради крупной сделки?

Женский бизнес – отстает по размеру и скорости развития по сравнению с компаниями, принадлежащими мужчинам. Но женщины чаще выбирают сферы социальных и медицинских услуг, тем самым помогая государству решать насущные проблемы.

Владельцы трети белорусских компаний – женщины. Но женский бизнес, как правило, меньше: в среднем в них трудится 11 работников, тогда как в мужском − 17. В среднем компании, принадлежащие женщинам, моложе тех, где владелец мужчина: 8,8 лет против 10,2. Об этом свидетельствует исследование «Женщины в бизнесе Беларуси: особенности, мотивация и барьеры».

Стереотип, что бизнес – занятие мужское, мешает предпринимательницам налаживать связи

Необходимость совмещать разные социальные роли и сохранение стереотипов в отношении женщин-предпринимательниц усложняют выстраивание бизнес-процессов.

− В интервью женщины собственницы бизнеса признавались, что при выстраивании социальных контактов, налаживании бизнес-партнерств женщина в бизнесе все еще воспринимается менее серьезно, чем мужчина, − рассказала автор исследования научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Эксперт отмечает, что в мире в последние годы заметно сокращение разрыва между присутствием женщин и мужчин в бизнесе, но остается актуальным вопрос представленности бизнеса и корпоративного лидерства.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Если в Барани по мнению Лукашенко «туалет», то что в центре Минска, где бегают крысы?
Повесившийся в Слониме солдат говорил матери, что убежит из части
Жильцы минской коммуналки: «Ужинаем со свечкой, детей купаем на журнальном столике»
Класковский: Лукашенко беспокоится, как бы нового посла в Москве не перевербовали
Обложка дня. Ассасины Путина
Фотожабы: «Всю ночь на таможне продукты сжигали-сжигали…»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY