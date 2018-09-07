Семья, дом или бизнес: что важнее для белорусских женщин?

Как бизнес-леди реагируют на коррупцию и готовы ли они рисковать ради крупной сделки?

Женский бизнес – отстает по размеру и скорости развития по сравнению с компаниями, принадлежащими мужчинам. Но женщины чаще выбирают сферы социальных и медицинских услуг, тем самым помогая государству решать насущные проблемы.

Владельцы трети белорусских компаний – женщины. Но женский бизнес, как правило, меньше: в среднем в них трудится 11 работников, тогда как в мужском − 17. В среднем компании, принадлежащие женщинам, моложе тех, где владелец мужчина: 8,8 лет против 10,2. Об этом свидетельствует исследование «Женщины в бизнесе Беларуси: особенности, мотивация и барьеры».

Стереотип, что бизнес – занятие мужское, мешает предпринимательницам налаживать связи

Необходимость совмещать разные социальные роли и сохранение стереотипов в отношении женщин-предпринимательниц усложняют выстраивание бизнес-процессов.

− В интервью женщины собственницы бизнеса признавались, что при выстраивании социальных контактов, налаживании бизнес-партнерств женщина в бизнесе все еще воспринимается менее серьезно, чем мужчина, − рассказала автор исследования научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Мария Акулова.

Эксперт отмечает, что в мире в последние годы заметно сокращение разрыва между присутствием женщин и мужчин в бизнесе, но остается актуальным вопрос представленности бизнеса и корпоративного лидерства.

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