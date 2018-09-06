Лукашенко поручил Носкевичу лично проконтролировать проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах

По словам главы Следственного комитета, заключение экспертов ведомство еще не получило.

— Главе государства было доложено о том, что материалы проверки по факту гибели ребенка приняты к производству главным следственным управлением Центрального аппарата Следственного комитета. Помимо того, что мы непосредственно выясняем причину смерти ребенка, конечно же, мы уделим внимание и вопросам закупки этой вакцины, ее появлению на территории Беларуси, применению. Глава государства поручил мне взять эту проверку на персональный контроль, — цитирует БЕЛТА Ивана Носкевича, побывавшего у главы государства с докладом.

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Глава СК заверил, что о результатах проверки ведомство обязательно расскажет в средствах массовой информации. По его словам, пока что делать какие-то выводы преждевременно:

— Даже о причинах смерти пока можно только в предположительном варианте вести разговор — анафилактический шок. Но заключения экспертов мы еще не получили.

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