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Скандалы
06.09.2018
Салiдарнасць
Дожили. В Минске перенесли премьеру «Саломеи» из-за жалобы верующих

Генпрокурора просят возбудить дело в отношении режиссера.

Премьера оперы «Саломея» в постановке Михаила Панджавидзе в Театре оперы и балета 9 и 10 сентября не состоится, показ перенесен на октябрь. Об этом сообщает сайт театра.

Как сообщает портал Onliner.by, причиной переноса стало письмо верующих, потребовавших отменить премьеру.

— Да, премьера «Саломеи» не состоится в театре оперы и балета. Мы отменили ее сегодня: 11 сентября религиозный праздник. Возможно, поэтому. Такое происходит впервые в истории, и директор просит поддержать театр. Было письмо от верующих. Вчера оперу смотрели две комиссии, и все остались довольны — она всем понравилась. А сегодня было принято решение ее отменить, — рассказали порталу в театре.

Письмо, подписанное «православными христианами Беларуси», опубликовано на православном портале «Москва — третий Рим». Оно адресовано главе Администрации президента, генпрокурору и Членам Священного Синода Белорусского Экзархата Московского Патриархата РПЦ.

— Менее чем через две недели — накануне 11 сентября, скорбного для православных христиан нашей многострадальной Родины дня усекновения главы Святого Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (отмечаемого строгим постом) готовится очередное кощунство под эгидой Министерства культуры Республики Беларусь, — говорится в начале письма.

У Натальи Кочановой подписанты просят «не допустить оскорбления религиозных чувств православных граждан Республики Беларусь, глумления над памятью Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, запретить премьеру оперы «Саломея» и ее дальнейший показ», а также «внести коррективы в идеологию государства и деятельность Министерства культуры по недопущению и впредь постановок подобных «шедевров», несущих угрозу духовной безопасности Беларуси и единства нации», «инициировать принятие Закона Республики Беларусь «О внесении изменений в статью 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь и отдельные законодательные акты Республики Беларусь в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан» по примеру братской России».

Александра Канюка верующие просят возбудить в отношении главного режиссера театра Михаила Панджавидзе уголовное дело по ст. 130 УК РБ «за умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды или розни, на унижение национальной чести и достоинства».

Синоду предлагается предать режиссера, а также всех православных участников постановки анафеме.

 
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