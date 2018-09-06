Румасу не нужны 36 членов правительства

Премьер-министр рассказал журналистам о едва ли не самом интересном эпизоде встречи с главой государства в четверг.

– У меня есть определенные взгляды, какая структура должна быть у правительства. У нас 36 членов правительства. Наверное, это для маленькой компактной страны очень большое количество. Но вместе с тем глава государства сказал взять время и посоветоваться с коллегами и предложения по структуре правительства представить позже, – сказал Сергей Румас (цитируется по БЕЛТА).

Лукашенко сделал Румасу подарок