Многодетная мать спросила, почему ей не дают орден. Чиновники: у вас игрушки дома разбросаны

Людмила Сытько из агрогородка Залужье была первой, которую 5 сентября в Старых Дорогах на личном приеме выслушал председатель облисполкома Анатолий Исаченко.

Она, родившая и воспитывающая пятерых детей, до сих пор не отмечена государством полагающимся ей орденом Матери, пишет mlyn.by.

— Интересно, чем я провинилась, если дети ухожены, никто плохого слова обо мне в агрогородке не скажет? — напрямую спросила губернатора Людмила Николаевна с обидой в голосе.

Анатолий Михайлович в свою очередь поинтересовался этим у присутствовавшего на приеме начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Станислава Воложинского. И когда тот в качестве аргумента назвал… не заправленную кровать и разбросанные на полу игрушки, которые увидела около 9 утра неожиданно нагрянувшая комиссия, не выдержал, прервал чиновника:

— А разве ваши дети, когда были малые, иначе себя вели?

И тут же строго предупредил:

— Не занимайтесь ерундой! Если вся причина только в этом, то члены комиссии будут наказаны. А вы, уважаемая Людмила Николаевна, получите заслуженную государственную награду.