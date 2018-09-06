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Политика
06.09.2018
Петр Гайдук
Класковский: Лукашенко беспокоится, как бы нового посла в Москве не перевербовали

С середины августа должность посла Беларуси в России остается вакантной. Почему глава государства не спешит сделать выбор?

Фото с сайта kremlintour.com

Политический обозреватель Александр Класковский в комментарии «Салідарнасці» отмечает: судя по всему, Александр Лукашенко остался не совсем доволен тем веером кандидатур, которые ему предложил на днях Владимир Макей.

– С точки зрения главы Беларуси посол в Москве должен уметь разруливать сложные вопросы, быть подкованным в экономике. Знать к кому и как попасть в Москве в многочисленных коридорах власти. Уметь ориентироваться в иерархии, хитросплетениях, группировках. Это в Минске все просто, а структура российской власти более сложна и многопланова, – говорит Александр Класковский.

Чем объясняется некоторое промедление и придирчивость главы государства в поиске кандидатуры на должность нового посла?

– За ширмой так называемой братской интеграции прячется жесткое противоборство. Лукашенко и так достаточно подозрителен, а зная методы работы российских структур, включая спецслужбы, он должен быть на 120% уверен, что нового посла Москва не перекупят и не перевербуют, – объясняет политический обозреватель.

Возможно также, что некоторое промедление связано с назначением послом России в Беларуси Михаила Бабича, которое было не очень желанным для Минска.

– Наверное, в связи с этим еще должен быть какой-то «наш ответ Чемберлену». Они прислали тяжеловеса, значит, и нам туда нужно отправить, – отмечает Класковский.

Вместе с тем собеседник подчеркивает: такая характеристика как крепкий хозяйственник сегодня уже не котируется, что видно по приходу в состав Совмина молодых (по понятиям номенклатуры) ребят с рыночным мышлением.

– Уходит эпоха, когда актуальны были люди типа Владимира Семашко, который мог брать на измор, вымаливать субсидии. Сегодня Кремль более прагматичен и более жестко подходит к белорусскому партнеру. Поэтому нужны переговорщики современного плана – это же целое искусство, как вести бизнес и политические переговоры, – говорит Класковский.

Вместе с тем собеседник напоминает: в кадровых решениях Лукашенко непредсказуем. И, несмотря на тренд, может, все взвесив, сделать все же ставку на человека старой формации.

 
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