Директор «Мальмё»: «Никаких претензий к «Юности» нет. Может, им действительно нужны все эти вещи?»

Генеральный директор «Мальмё» Патрик Сильвегорд заявил, что у его клуба нет никаких претензий к «Юности» относительно пропажи вещей из раздевалки.

Об этом он заявил в интервью pressball.by.

— Когда наш менеджер по экипировке Энди Фагерстрем зашел после матча в гостевую раздевалку, он обнаружил, что оттуда исчезли полотенца, шампуни, чайник, перевязочный материал... Представители «Юности» поступили нехорошо, взяв все это. Это ненормально. Но не скажу, что для нас это серьезная проблема. Никаких обид и претензий к минскому клубу нет. Просто шведские клубы так никогда не делают. Фагерстрем разместил в соцсетях фото из раздевалки, но я попросил его удалить их. Не хочется раздувать из случившегося скандал».

Патрик Сильвегорд назвал случившееся «мелким происшествием».

— Мы предпочитаем писать в Твиттере о своем клубе, а не о других. Организаторы Лиги чемпионов в курсе случившегося, ведь их представители были на матче и все видели. Но я не хочу, чтобы «Юность» была как-то наказана. Может, белорусскому клубу действительно нужны все эти вещи?

Напомним, скандал разразился после матча хоккейной Лиги чемпионов между шведским «Мальмё» и минской «Юностью». Менеджер «Мальмё» Энди Фагерстрём написал в твиттере, что обнаружил в гостевой раздевалке пропажу полотенец, шампуня и чайника.

Со своей стороны генеральный директор «Юности» Алексей Торбин заявил, что эта информация — фейк и ни о какой краже не может быть. Он также отметил, что клуб потребует извинений от шведов за обвинения в краже.