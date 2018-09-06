Ключевую свидетельницу, которая сообщила, кто убил Сашу Коржича, допросили в суде. Без журналистов

В суде по "делу Коржича" опрашивают ключевую свидетельницу. Заседание объявлено частично закрытым, так как должны быть озвучены подробности из личной жизни. Журналистов попросили выйти из зала.

На вопросы судьи, прокуроров и адвокатов будет отвечать Римма Горбачевская. Именно она через несколько дней после того, как Сашу Коржича нашли в петле, сообщила друзьям парня о майке на его голове и связанных ногах, рассказала подробности о дедовщине в части №43064, где служил 21-летний житель Пинска.

Светлана Коржич, мать погибшего военнослужащего, решила не скрывать то, о чем узнала, и честно рассказала все журналистам. Разразился скандал, повлекший за собой проверки в белорусской армии, увольнения офицеров и многочисленные судебные процессы в отношении военнослужащих, замеченных в дедовщине.

О Римме Горбачевский известно немного. Во время, когда произошла трагедия в Печах, она жила в Борисове или в Жодино. Сейчас она живет где-то в Гомельской области.

Со слов Светланы Коржич, с Горбачевской она встречалась во время следственных экспериментов. Девушка была знакома с Артуром Вирбалом — прапорщиком роты, где служил Коржич, а также с обвиняемым в доведении Коржича до самоубийства, сержантом Антоном Вяжевичем.

Ранее в суде один из пострадавших рассказывал, что у Вяжевича была девушка, и ее звали Римма. На свидания она приезжала с маленьким ребенком.

В начале октября 2017 года Римма Горбачевская вышла на связь с друзьями Саши Коржича с фейковой страницы ВКонтакте. Вот с этой:

Поэтому в ее показаниях с самого начала были сомнения. Но во время суда по «делу Коржича» они частично подтвердились. В частности, оказалось правдой и то, что ноги погибшего рядового были связаны шнурком от обуви, и то, что его голова была обмотана майкой.

Также Римма Горбачевская рассказывала друзьям Саши Коржича, что убийство военнослужащего было раскрыто по горячим следам, а те, кто сделал это, сознались во всем следователям. По ее словам, Коржича убил военнослужащий, лежавший с ним в одной палате в медроте. Об этом он якобы написал в дневнике, который вел на английском языке:

Факт существования дневника подтверждается показаниями свидетелей, но, по словам Светланы Коржич, сам дневник исчез из материалов дела.

О дневнике на иностранном языке рассказывал в суде 5 сентября капитан Александр Мицура. Тетрадь принадлежала сержанту Андрею Зайцу, который нашел тело Александра Коржича в петле в подвале здания медицинской роты.