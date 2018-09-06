Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Директор «Мальмё»: «Никаких претензий к «Юности» нет. Может, им действительно нужны все эти вещи?»
Россия угрожает запретить поставки свинины из Беларуси
Ключевую свидетельницу, которая сообщила, кто убил Сашу Коржича, допросили в суде. Без журналистов
Евразийский банк отдаст Беларуси «зависший» кредит, но власти хотят больше
До конца недели сохранится теплая погода, по юго-западу возможны дожди
Минское «Динамо» проиграло 12 из 13 последних матчей: старт в КХЛ не задался
КоммерсантЪ: Беларусь уходит от «Газпрома»
Глава Беларуси сделал Румасу подарок
Чиж прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко? Фотофакт
Цифра дня: Сколько килограммов картофеля съедает за год один белорус. И насколько превышает норму
В Слонимском гарнизоне рядовой покончил жизнь самоубийством
«Предвыборное издевательство»: в Латвии пенсионерам выдадут по 150 евро на зубные протезы, но те не в восторге
У новых школьных падручніках вайна 1812 года зноў стала «Айчыннай». Па чыёй ініцыятыве?
Руководителя следственной группы по «делу БЕЛТА» наградили медалью
«Белнефтехим» хочет привязать внутренние цены на нефтепродукты к ценам на нефть
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Насиловали старух и девочек»: как советская армия Литву «освобождала»
Коммерсантъ: Москва устала от Лукашенко
Ганапольский: «Вот на что рассчитывал Захарченко? Думал, будет сидеть во Флориде под пальмами?»
«Чтобы не тратить патроны, пленных заживо жгли в топках паровозов»
Топ-5 обещаний Кобякова, за которые ему отвечать не придется

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Какие барьеры мешают развитию бизнеса в Беларуси?
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Латынина: 99%, что убийство Захарченко совершили украинские власти
Крымский блогер: «Чиновники так и не могут договориться, кто будет пилить деньги на дерьме»
Шевцова: «Россия оказалась в мертвой точке»
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Когда рядом Лукашенко, а тебе без разницы
Захар, «Моторола», «Гиви», «Бэтмен» и другие
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно
Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Общество
06.09.2018
Павел Свердлов, Еврорадио
Ключевую свидетельницу, которая сообщила, кто убил Сашу Коржича, допросили в суде. Без журналистов

В суде по "делу Коржича" опрашивают ключевую свидетельницу. Заседание объявлено частично закрытым, так как должны быть озвучены подробности из личной жизни. Журналистов попросили выйти из зала.

На вопросы судьи, прокуроров и адвокатов будет отвечать Римма Горбачевская. Именно она через несколько дней после того, как Сашу Коржича нашли в петле, сообщила друзьям парня о майке на его голове и связанных ногах, рассказала подробности о дедовщине в части №43064, где служил 21-летний житель Пинска.

Светлана Коржич, мать погибшего военнослужащего, решила не скрывать то, о чем узнала, и честно рассказала все журналистам. Разразился скандал, повлекший за собой проверки в белорусской армии, увольнения офицеров и многочисленные судебные процессы в отношении военнослужащих, замеченных в дедовщине.

О Римме Горбачевский известно немного. Во время, когда произошла трагедия в Печах, она жила в Борисове или в Жодино. Сейчас она живет где-то в Гомельской области.

Со слов Светланы Коржич, с Горбачевской она встречалась во время следственных экспериментов. Девушка была знакома с Артуром Вирбалом — прапорщиком роты, где служил Коржич, а также с обвиняемым в доведении Коржича до самоубийства, сержантом Антоном Вяжевичем.

Ранее в суде один из пострадавших рассказывал, что у Вяжевича была девушка, и ее звали Римма. На свидания она приезжала с маленьким ребенком.

В начале октября 2017 года Римма Горбачевская вышла на связь с друзьями Саши Коржича с фейковой страницы ВКонтакте. Вот с этой:

Поэтому в ее показаниях с самого начала были сомнения. Но во время суда по «делу Коржича» они частично подтвердились. В частности, оказалось правдой и то, что ноги погибшего рядового были связаны шнурком от обуви, и то, что его голова была обмотана майкой.

Также Римма Горбачевская рассказывала друзьям Саши Коржича, что убийство военнослужащего было раскрыто по горячим следам, а те, кто сделал это, сознались во всем следователям. По ее словам, Коржича убил военнослужащий, лежавший с ним в одной палате в медроте. Об этом он якобы написал в дневнике, который вел на английском языке:

Факт существования дневника подтверждается показаниями свидетелей, но, по словам Светланы Коржич, сам дневник исчез из материалов дела.

О дневнике на иностранном языке рассказывал в суде 5 сентября капитан Александр Мицура. Тетрадь принадлежала сержанту Андрею Зайцу, который нашел тело Александра Коржича в петле в подвале здания медицинской роты.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:8)
Главное
Лукашенко дал счастье, а «декретницы» из Новополоцка просто хотели денег
Перебирать картошку Лукашенко помогали больше десяти красивых девушек
Горбачев: «Идет охота. На тех, кто не поет в общем хоре»
Белоруска об учебе на Кипре: «Обучение бесплатное, но стипендии нет»
Невзоров: «Боюсь, профессионализм ГРУ такой, как у Роскосмоса при выявлении дыр в своих кораблях»
Белорусы стареют. Что в этом хорошего?


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY