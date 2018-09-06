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Экономика
06.09.2018
Евразийский банк отдаст Беларуси «зависший» кредит, но власти хотят больше

Беларусь в течение месяца получит от Евразийского фонда стабилизации и развития

(ЕФСР) «зависший» шестой транш кредита на 200 млн долларов.

Об этом заявил журналистам Андрей Крайний, зампред правления Евразийского банка развития (ЕАБР), который управляет средствами ЕФСР.

– Вопрос чисто технический, идет оформление, — отметил Крайний, подчеркнув, что средства выдаются дешевле рынка — под 1%, сообщает TUT.BY. При этом, считает эксперт, цели, на которые выдавался кредит, в целом достигнуты.

Условия по седьмому траншу еще будут уточняться, пояснил зампред правления. Беларусь, успевшая получить пять траншей на 1,6 млрд долларов из кредита на 2 млрд долларов, рассчитывала на шестой транш в конце 2017-го и седьмой — в начале 2018-го, по итогу выполнения контрольных показателей на 1 января нынешнего года. Но время шло, и сроки смещались. В частности, в феврале министр финансов отмечал, что 200 млн долларов шестого транша Беларусь ждет в первом квартале.

Беларусь может занять у ЕАБР более 100 млн евро на строительство пиковых станций под проект АЭС

Среди возможных новых проектов в Беларуси руководитель проектного блока Евразийского банка развития (ЕАБР) Всеволод Смаков назвал кредит на строительство пиковых станций под АЭС, сообщает TUT.BY.

По оценкам экспертов, для строительства пиковых станций в общем объеме до 800 МВт Беларусь может занять у ЕАБР около 100 млн евро. «Такой проект рассматривается», — отметил Смаков.

Он рассказал, что в настоящее время банк реализует проекты на 600 млн долларов. Критерием выбора становится, в частности, интеграционная составляющая, подчеркнул Смаков. В качестве примера привел проект финансирования закупки техники БелАЗ для угольных разрезов Кузбаса. ЕАБР профинансировал почти 100 млн долларов под эти закупки самосвалов. «Плюс открыто финансирование на сам БелАЗ. Деньги имели мультипликативный эффект для Беларуси и России», — отметил эксперт. Он напомнил, в частности, что до 45% железнодорожных перевозок в России — это перевозка угля.

Среди обсуждаемых проектов — предоставление до 100 млн долларов под выпуск комплектующих для МТЗ.

 
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