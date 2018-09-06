До конца недели сохранится теплая погода, по юго-западу возможны дожди

Прогноз погоды на ближайшие дни.

7 сентября ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу страны небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман.

Ветер восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +21..+27°С. Атмосферное давление существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

8 сентября преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему югу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+26°С.

9 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +21..+27°С.