Минское «Динамо» проиграло 12 из 13 последних матчей: старт в КХЛ не задался

5 сентября минское «Динамо» потерпело второе поражение на старте очередного чемпионата КХЛ — от нижегородского «Торпедо».
«Зубры» во втором периоде вели 2:0, но все же проиграли основное время.
Торпедо – Динамо Мн — 3:2
Шайбы:
0:1 — Пулккинен (8.18)
0:2 — Хенкель (А.Костицын, Хауден, 27.40)
1:2 — Кейлоф (Галузин, Боди, 36.40)
2:2 — Сергиенко (Макаренко, Шенфельд, 38.27)
3:2 — Баранцев (Паршин, 41.35 — бол.)
Главный тренер «зубров» Горди Дуайер отметил на пресс-конференции:
– Хозяева переломили ход матча, а мы не смогли удержать перевес. Необходимо продолжать работу и искать пути к успеху. Сегодня сыграли лучше, создали больше моментов, но ждем большей продуктивности в атаке.
С учетом предсезонных спаррингов минское «Динамо» проиграло 12 из последних 13 матчей.
7 сентября «зубры» сыграют с «Нефтехимиком».
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