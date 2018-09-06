КоммерсантЪ: Беларусь уходит от «Газпрома»

С таким заголовком вышло издание, рассказав, что «привлекательность белорусского рынка для «Газпрома» падает.

Беларусь после полного ввода в эксплуатацию строящейся на российский госкредит АЭС сможет сократить закупки газа в РФ на 3,5 млрд кубометров в год, пишет «КоммерсантЪ». Это снизит импорт газа почти на 20%, что при текущих ценах уменьшает выручку «Газпрома» на 30 млрд руб. в год. По мнению аналитиков, для монополии это непринципиальная сумма, а привлекательность белорусского рынка для «Газпрома» все равно падает.

Пока единственным экспортером газа в Беларусь является «Газпром», в 2017 году поставки составили 19 млрд кубометров. Поскольку Беларусь входит в ЕАЭС, «Газпром» поставляет туда газ без экспортной пошлины. При этом цена газа планомерно снижалась в последние годы и на 2018 год, по словам главы Минэнерго Белоруссии Владимира Семашко, составляет $ 129 за тысячу кубометров. Это примерно вдвое меньше, чем текущая средняя экспортная цена «Газпрома» (около $ 240 за тысячу кубометров), но вдвое выше тарифов в РФ.

Издание напоминает, что изначально Белорусская АЭС должна была не только замещать внутреннюю выработку ТЭС страны, но и работать на экспорт, в таком режиме, возможно, снижение закупок газа в РФ было бы не таким масштабным. Но на фоне отказа Литвы и Польши закупать энергию атомной станции и на фоне планов стран Балтии по выходу из режима синхронной работы с энергосистемами РФ и Беларуси фактически значительная часть выработки вынужденно будет уходить на покрытие внутреннего спроса, дополнительно вытесняя газовую генерацию.

Есть также и риск перетоков «лишней» выработки из Беларуси в центр и на северо-запад России, что, в свою очередь, может сформировать здесь энергопрофицит, пишет «КоммерсантЪ».

Беларусь является довольно выгодным рынком для «Газпрома» из-за близости к границе (это минимизирует расходы на транспорт газа) и отсутствия пошлины. Сокращение спроса на 3,5 млрд кубометров, исходя из текущего курса рубля к доллару, по оценке «Коммерсата», может снизить выручку «Газпрома» на 30 млрд руб., а EBITDA — на 10 млрд руб. (менее 0,7% от скорректированной EBITDA компании за 2017 год). В целом для бизнеса «Газпрома» влияние этого фактора, видимо, будет незначительным.

Хотя белорусский рынок довольно привлекателен для «Газпрома», эта привлекательность снижается в последние годы в связи с усилиями Минска по снижению цен, отмечает Алексей Гривач из ФНЭБ. Он напоминает, что к 2025 году должен быть создан единый рынок газа ЕАЭС — пока неясно, как это будет выглядеть на практике, но, вероятнее всего, рентабельность продаж «Газпрома» в итоге снизится.