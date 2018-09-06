Глава Беларуси сделал Румасу подарок

Александр Лукашенко принял с докладом прмьер министра Сергея Румаса, с которым обсудил ряд вопросов – от ситуации в экономике до футбола.

Согласно отчету БЕЛТА, ничего нового на встрече не прозвучало. Сергей Румас отметил, что все недавно назначенные в руководство правительства люди без раскачки включились в работу.

Тем временем naviny.by со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщили, что Александр Лукашенко предоставил налоговые льготы Белорусской федерации футбола, которую возглавляет Сергей Румас.

Освобождены от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые на территорию страны БФФ для строительства в 2018-2019 годах футбольных манежей в Минске и областных центрах.