В Минске появилось интернет-радио, которое решает вечный вопрос: «Что сейчас послушать?»

Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
До конца недели сохранится теплая погода, по юго-западу возможны дожди
Минское «Динамо» проиграло 12 из 13 последних матчей: старт в КХЛ не задался
КоммерсантЪ: Беларусь уходит от «Газпрома»
Глава Беларуси сделал Румасу подарок
Чиж прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко? Фотофакт
Цифра дня: Сколько килограммов картофеля съедает за год один белорус. И насколько превышает норму
В Слонимском гарнизоне рядовой покончил жизнь самоубийством
«Предвыборное издевательство»: в Латвии пенсионерам выдадут по 150 евро на зубные протезы, но те не в восторге
У новых школьных падручніках вайна 1812 года зноў стала «Айчыннай». Па чыёй ініцыятыве?
Руководителя следственной группы по «делу БЕЛТА» наградили медалью
«Белнефтехим» хочет привязать внутренние цены на нефтепродукты к ценам на нефть
Лукашенко после работы убирает картошку на своем участке. Фотофакт
Романчук: «Ждём, у кого первого проснётся совесть»
Три года в доме не живут — повод начать процедуру изъятия. Новый указ по пустующему жилью
«Страх перад карнымі органамі і сёння непераадолены». Сто гадоў «чырвонаму тэрору»
Как долго и как глубоко будет падать рубль?
Тереза Мэй назвала подозреваемых офицерами ГРУ
Прикол дня в Рунете: «Имена и фотографии ни о чем не говорят»
Пры падтрымцы ЕС: У Навагрудку адчынілася выстава «Праекты ў асобах»
Скотленд-Ярд назвал имена и показал двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей. Фотофакт
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Насиловали старух и девочек»: как советская армия Литву «освобождала»
Коммерсантъ: Москва устала от Лукашенко
Ганапольский: «Вот на что рассчитывал Захарченко? Думал, будет сидеть во Флориде под пальмами?»
«Чтобы не тратить патроны, пленных заживо жгли в топках паровозов»
Топ-5 обещаний Кобякова, за которые ему отвечать не придется

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Какие барьеры мешают развитию бизнеса в Беларуси?
«Ему про бутерброды, а он в ответ – о Второй мировой». Белорусы отреагировали на слова Макея
Латынина: 99%, что убийство Захарченко совершили украинские власти
Крымский блогер: «Чиновники так и не могут договориться, кто будет пилить деньги на дерьме»
Шевцова: «Россия оказалась в мертвой точке»
Мать тренера Шпилевского резко высказалась о Милевском и ситуации в Беларуси
«Пока ни одной неверной ноты». За что Чалый новое правительство похвалил
Венедиктов о гибели Захарченко: Путин в ярости
«Сегодня начислили по 100 рублей овощных. Наш бас запел: «Боже, Царя храни!»
Бывшая секс-работница: «Мне жалко наших мужиков»
«Тогда можно говорить — Лукашенко готов». Три кандидатуры на вылет из правительства
5 фактов о задержанном владельце крупнейшей частной сети аптек
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Когда рядом Лукашенко, а тебе без разницы
Захар, «Моторола», «Гиви», «Бэтмен» и другие
Секс-боксы в Цюрихе, чтобы проститутки с клиентами чувствовали себя комфортно
Как инженеры «исправили» систему водостоков на стадионе «Динамо»
Чем дом премьер-министра Швеции отличается от дома белорусского коллеги
Как модель Playboy с 6-м размером бюста дразнит 7 миллионов подписчиков
Сара едет. В Мексику!
Как звезду Playboy снимали для обложки книги про секс белорусов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Коктейль
06.09.2018
В Минске появилось интернет-радио, которое решает вечный вопрос: «Что сейчас послушать?»

Два белорусских диджея Stereobeaver и KorneJ запустили радиостанцию, в эфире которой играют как классические нетленки и аутентичный worldmusic, так и актуальное инди, ритмичные эдиты и достойные белорусские релизы.

Главный акцент – музыка, которую всегда можно включить в дружеской компании, а также во время работы, отдыха и даже сна.

«Мы разделили эфир на несколько временных периодов. Так, например, утром играют бодрые композиции, от которых хочется расправить плечи и ринуться в бой с повседневными делами; днем – более спокойная, фоновая музыка, под которую удобно работать; вечер мы делим на движовый и чиловый; а ночью погружаемся в безграничный эмбиент. По пятницам и субботам у нас – клубные вечеринки», – рассказывают создатели.

«В детстве многие мечтали открыть свой бар или радио, – продолжают они. – Мы выбрали красную таблетку. Достаточно было встретиться всего двум единомышленникам, чтобы детская фата-моргана обрела физические контуры. Несколько месяцев ушло на подготовку – и у нас полноценный эфир любимых композиций, которые сами охотно слушаем, а также делимся ими с друзьями».

Сейчас радиостанция работает в режиме круглосуточного джукбокса, но со временем планируются еженедельные жанровые рубрики, авторские передачи, интервью с музыкантами, а также стримы с вечеринок. Всех, имеющих идеи по сотрудничеству, просят писать на hey@radioplato.by.

А чтобы почувствовать радийный вайб живьем, «Плато» приглашает 28 сентября на опенинг-пати в «Хулиган». За пульт встанут Stereobeaver и KorneJ, которых многие помнят по HangoverParty от 34mag, а также специальный гость из Литвы Justicious, который о современных клубных трендах знает почти все.

Ивент в FB https://facebook.com/events/288026068675435/

Ивент в VK https://vk.com/radioplato_launchparty

Радио «Плато» в сети:

Сайт https://radioplato.by/

VK https://vk.com/radioplato

Facebook https://www.facebook.com/radioplato.by/

Instagram https://www.instagram.com/radio_plato/

Mixcloud https://www.mixcloud.com/radioplato/

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:2)
Главное
Лукашенко дал счастье, а «декретницы» из Новополоцка просто хотели денег
«Мальмё» обвинил минскую «Юность» в краже полотенец и чайника – там возмущены
Карбалевич: «Очевидно, тактика выкручивания рук, примененная Москвой, дала результат»
«Судя по заявлениям МАРТа, куры питаются свиньями!»
Вдова Салея: Я бы очень хотела, чтобы дети Руслана встретились со своей белорусской бабушкой
Послевкусие. Самый молодой министр хочет, чтобы «белорусы проснулись и поверили в себя»


Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY