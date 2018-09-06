В Минске появилось интернет-радио, которое решает вечный вопрос: «Что сейчас послушать?»

Два белорусских диджея Stereobeaver и KorneJ запустили радиостанцию, в эфире которой играют как классические нетленки и аутентичный worldmusic, так и актуальное инди, ритмичные эдиты и достойные белорусские релизы.

Главный акцент – музыка, которую всегда можно включить в дружеской компании, а также во время работы, отдыха и даже сна.

«Мы разделили эфир на несколько временных периодов. Так, например, утром играют бодрые композиции, от которых хочется расправить плечи и ринуться в бой с повседневными делами; днем – более спокойная, фоновая музыка, под которую удобно работать; вечер мы делим на движовый и чиловый; а ночью погружаемся в безграничный эмбиент. По пятницам и субботам у нас – клубные вечеринки», – рассказывают создатели.

«В детстве многие мечтали открыть свой бар или радио, – продолжают они. – Мы выбрали красную таблетку. Достаточно было встретиться всего двум единомышленникам, чтобы детская фата-моргана обрела физические контуры. Несколько месяцев ушло на подготовку – и у нас полноценный эфир любимых композиций, которые сами охотно слушаем, а также делимся ими с друзьями».

Сейчас радиостанция работает в режиме круглосуточного джукбокса, но со временем планируются еженедельные жанровые рубрики, авторские передачи, интервью с музыкантами, а также стримы с вечеринок. Всех, имеющих идеи по сотрудничеству, просят писать на hey@radioplato.by.

А чтобы почувствовать радийный вайб живьем, «Плато» приглашает 28 сентября на опенинг-пати в «Хулиган». За пульт встанут Stereobeaver и KorneJ, которых многие помнят по HangoverParty от 34mag, а также специальный гость из Литвы Justicious, который о современных клубных трендах знает почти все.

Ивент в FB https://facebook.com/events/288026068675435/

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