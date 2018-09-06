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06.09.2018
Виктор Горбачев
Горбачев: «Идет охота. На тех, кто не поет в общем хоре»

Известный предприниматель специально для «Cалiдарнасцi» — о комиссиях по координации работы по содействию занятости населению.

Они возвращаются. Комиссии и их члены.

Прошло чуть более года. Задача для властей прежняя — побороть «тунеядцев». Тут работать должны все. И не просто работать. За три копейки. Чтобы знали, где живут.

Власть учла свои ошибки, изменила стратегию и тактику действий. Но цель, по-прежнему, та же. Всех под колпак.

Тогда народ начал бодаться. Показал, что может, чего власть явно не ждала.

Сейчас же она укрепилась. Обозлилась. Провела частичную зачистку наиболее активных. Начала массированное давление на независимые СМИ. Раскрутила «борьбу» с коррупцией. Вовлекла в процесс борьбы с «тунеядцами» более широкий круг ведомств. Образование. Медицина. ЖКХ. И будет далее разделять и властвовать. По-другому не умеет.

Это как круговорот истории. Они всегда будут возвращаться. Комиссии. Они будут приходить снова и снова. И напоминать о себе. Может в другом виде, качестве, формате. Но возвращаться. Это как не до конца вбить гвоздь. Садишься — и прямо в точку. Он опять тебя колит. Единственное, что можно сделать, чтобы они не возвращались — стереть из памяти.

Молчание и трусость расчищают дорогу бесправию, вседозволенности и безнаказанности. Придумываются и создаются новые комиссии, разные. По борьбе. С чем или кем? Да хоть с чем и кем. От названия комиссий их смысл не меняется. Доить, давить и выдавливать. Чтобы осталась только сущность раба. Нищего и покорного. За краюшку хлеба. За миску похлебки. И дурные мысли вон из головы: выкурят все разумное. Им так надо.

Так о чем это я? Ах, да! Скоро на просторах нашей «страны для жизни» заработают новые комиссии. И опять по борьбе с «тунеядцами». Комиссии правильные, правом наделенные. Будут принимать решения скорые и быстрые, без суда и следствия.

С кого и сколько. Куда и когда. Кому и как. Да и членов в них достаточно. От 7 до 11 граждан. И не просто членов, а лучших членов нашей страны.

А еще и СМИ подключат. Государственные. И прочих борцов и сторонников победы для всеобщей победы.

Городов в стране — 115, значит и комиссий будет не меньше. Есть города и крупные, так что не меньше 200 групп в виде комиссий будет создано и утверждено с тысячами членов. И это еще без учета разных помощников со стороны.

Понимаете? Тысячи граждан будут задействованы в поиске и поимке «тунеядцев». И не важно, как и кем утверждены эти комиссии. Правильно ли? Законно ли? Это уже не дело «тунеядцев». И неважно, какие у тех есть права и обязанности— это уже совсем другая история.

Не хочешь работать за пайку? Заставим. Не заставим — так почистим все, что по амбарам упрятано. А «тунеядцы»-то по всем сусекам страны прячутся. И из-за границы надо достать. И на ковер!

Идет охота. На тех, кто не поет в общем хоре. Кто выбивается из общего стада. Кто сам себя кормит, не просит.

Интересно, а люди, которые пойдут на заседание таких комиссий, «тунеядцы», будут отчитываться перед членами за экономический развал в стране, нищету в районах, за безработицу? Ну, типа — простите, мы больше так не будем, виноваты, исправимся и исправим.

Или всё-таки набраться смелости, и помахать ручкой?

И немного из истории. В 30-40-х годах прошлого века тоже создавалось много разных комиссий, которые нагибали и наклоняли. Те, кто думал, что к ним не придут и их не коснется, ошибались. В дверь всегда стучали. Комиссары.

Ну, а членам комиссий — успехов! И помните — круговорот истории иногда меняется. Стучатся во все двери. Не глядя на то, членом или не членом какой-то комиссии тот является.

 
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