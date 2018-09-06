Невзоров: «Боюсь, профессионализм ГРУ такой, как у Роскосмоса при выявлении дыр в своих кораблях»

Публицист — о докладе британцев по делу отравления Скрипалей.

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова нашла нестыковки на фото подозреваемых по этому делу.

Александра Невзоров в передаче на «Эхо Москвы» прокомментировал реакцию российских чиновников на доклад и рассказал, можно ли верить британцам.

«Так, а ведь Захарова не опровергла. Ведь она умеет сказать любую фразу, которая кажется абсолютно законченной чушью, но, тем не менее, в этой фразе, в общем, содержится отчасти и признание. И вполне понятно, что в том аду, который устроили при помощи этих газов, действительно, абсолютно четко отслеживается роль России и того ада, который мы умеем сделать из своей жизни.

А вот в кустарности того, как это было сделано, не было никакой абсолютно новации. Потому что мы помним ситуацию с Литвиненко. Тогда, скажем так, тем трансураном, которым отравили Литвиненко, ухитрились загадить половину Лондона, потерять какие-то пузырьки, обращаться напрямую к незнакомому повару с предложением подсыпать Литвиненко в борщ в ресторане… То есть там, где говорится о профессионализме ГРУ, я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях и в последующих комментариях руководителя Роскосмоса Рогозина, который наилучшим образом, я бы сказал, характеризует тот сон разума, в котором мы все пребываем.

В старину, вот в те советские времена советская разведка и советское ГРУ, оно умело совершать эти выходки красиво, эффектно… Всегда подпадая под подозрение, но имея и умея из-под этих подозрений выкарабкаться».