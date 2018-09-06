Чиж прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко? Фотофакт

Бизнесмен, проведший полгода за решеткой, оказался среди помощников главы государства при уборке урожая на приусадебном участке.

Напомним, Юрий Чиж долгие годы входил в ближайшее окружение Александра Лукашенко. Но в марте 2016 года владелец группы компаний «Трайпл» был задержан КГБ по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. На свободу он вышел в сентябре того же года в связи с признанием вины и возмещением ущерба.

По сообщениям СМИ с тех пор бизнесмен предпринимал попытки возвращения в команду главы государства.

Недавно появились слухи, что Юрий Чиж может покинуть минское «Динамо» в связи с разгромным поражением команды от питерского «Зенита» со счетом 1:8.

Кстати, помогала собирать урожай Лукашенко и бывшая гимнастка Ксения Санкович.

Недавно тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарская рассказала, что у спортсменки и бизнесмена «была любовь».