Перебирать картошку Лукашенко помогали больше десяти красивых девушек

Государственные телеканалы продемонстрировали кадры о том, как глава Беларуси собирал на приусадебном участке урожай арбузов и картофеля. Вероятно, столько девушек ему еще никогда не помогали.
Как отметил телеканал «Беларусь 1», «в поле рядом с Александром Лукашенко были и те, кто ежедневно работает вместе с ним».
При уборке арбузов глава государства давал какие-то указания бизнесмену, директору холдинга «БелГлобалСтарт» Сергею Тетерину.
Врача Светлану Коношенко показали первой из девушек.
В женском царстве выделялся бизнесмен Юрий Чиж. Прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко?
Из помощников-мужчин был еще Михаил Захаров, главный тренер хоккейной «Юности».
Но главной ударной силой на уборке оказались девушки.
Сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.
За работу Лукашенко угостил девушек арбузами.
Но это было еще не все. Поспела картошка!
Журналист Дмитрий Растаев так прокомментировал событие в Фейсбуке:
Правило это как мир поднебесный старо,
но справедливо оно и сегодня со всеми припевками:
в плешь седина — искуситель рогатый в ребро.
Даже картошку теперь убираем с красивыми девками!
Врач Лукашенко прокатила Колю на комбайне