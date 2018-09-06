Перебирать картошку Лукашенко помогали больше десяти красивых девушек

Государственные телеканалы продемонстрировали кадры о том, как глава Беларуси собирал на приусадебном участке урожай арбузов и картофеля. Вероятно, столько девушек ему еще никогда не помогали.

Как отметил телеканал «Беларусь 1», «в поле рядом с Александром Лукашенко были и те, кто ежедневно работает вместе с ним».

При уборке арбузов глава государства давал какие-то указания бизнесмену, директору холдинга «БелГлобалСтарт» Сергею Тетерину.

Врача Светлану Коношенко показали первой из девушек.

В женском царстве выделялся бизнесмен Юрий Чиж. Прощен и возвращен в ближайшее окружение Лукашенко?

Из помощников-мужчин был еще Михаил Захаров, главный тренер хоккейной «Юности».

Но главной ударной силой на уборке оказались девушки.

Сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

За работу Лукашенко угостил девушек арбузами.

Но это было еще не все. Поспела картошка!

Журналист Дмитрий Растаев так прокомментировал событие в Фейсбуке:

Правило это как мир поднебесный старо,

но справедливо оно и сегодня со всеми припевками:

в плешь седина — искуситель рогатый в ребро.

Даже картошку теперь убираем с красивыми девками!

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