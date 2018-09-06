Цифра дня: Сколько килограммов картофеля съедает за год один белорус. И насколько превышает норму

Беларусь занимает первое место в СНГ по потреблению картофеля на душу населения.

Как рассказала «Интерфакс» заместитель начальника отдела потребительского рынка МАРТ Татьяна Краснюк, в Беларуси употребляют 171 килограмм картофеля в год на душу населения.

Для сравнения: в Украине – 140 килограммов, в России – 113 килограммов.

При этом белорусы по употреблению картофеля превышают рациональную норму, установленную Минздравом страны, – 129,1 килограмма в год.

А вот по употреблению фруктовой и плодово-ягодной продукции мы, напротив, не дотягиваем —90 килограммов на душу населения при норме 98 килограммов.

Лукашенко после работы убирает картошку на своем участке. Фотофакт