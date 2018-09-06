Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
В Слонимском гарнизоне рядовой покончил жизнь самоубийством
Инцидент произошел 5 сентября в одной из воинских частей Слонимского гарнизона.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, военнослужащий совершил суицид.
Рядовому было 20 лет, до окончания службы ему оставалось немногим более полугода.
«Предварительно причина суицида обусловлена личными обстоятельствами и не связана с прохождением военной службы», — рассказали в Минобороны.
По данному факту проводится проверка Следственным комитетом, в воинской части работает комиссия Министерства обороны.
Главное