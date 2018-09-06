«Предвыборное издевательство»: в Латвии пенсионерам выдадут по 150 евро на зубные протезы, но те не в восторге

Пилотный проект заработает с 2019 года. Разобрались, кому помогут и почему латвийцы недовольны.

В министерстве благосостояния планируют оплатить пенсионерам 70% расходов, до 150 евро на каждого. Государство выделит 18 тысяч евро на первый год – этого хватит, чтобы помочь минимум 120 пенсионерам. Проект реализуют Институт стоматологии и студенты Рижского медицинского университета имени Страдыня, сообщает delfi.lv.

Тем не менее, комментарии на сайте и в Facebook далеко не радостные. Латвийцы удивляются, что государство выделило на пенсионеров так мало денег и вспоминают, что в Литве всех нуждающихся пенсионеров давно протезируют бесплатно. И предлагают нынешнему и бывшему президентам оценить «ноу-хау». Приводим самые красноречивые цитаты.

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