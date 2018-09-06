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Общество
06.09.2018
TUT.BY
Руководителя следственной группы по «делу БЕЛТА» наградили медалью

Следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь Александр Семеник, а также старший следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Республики Беларусь Игорь Макушенко награждены медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Соответствующий указ 5 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Иллюстрация: TUT.BY

Александр Семеник возглавляет следственную группу по «делу БЕЛТА». Игорь Макушенко принимал участие в допросах подозреваемых по «делу БЕЛТА».

Медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждаются в том числе и за «умелые, инициативные и смелые действия, содействовавшие успешному… пресечению преступных и других противозаконных деяний», «умело организованные и совершенные действия по предотвращению и раскрытию преступлений», а также «за активное участие и помощь органам внутренних дел и подразделениям внутренних войск в охране общественного порядка, борьбе с преступностью и другими правонарушениями».

Медаль изготавливается из томпака с серебрением.

Медаль «За отличие в охране общественного порядка». Коллаж: TUT.BY

Отметим, что Александр Семеник расследовал многие громкие преступления. Например — дело белорусов, которые грабили немецкие банки. В последнее время Александр Семеник занимается расследованием преступлений в сфере высоких технологий — делом кардеров из Могилева, хакером из Минска и другими.

В данный момент он возглавляет следственную группу по «делу БЕЛТА».

Напомним, 7 августа в офисах компаний TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания. Среди задержанных оказались редакторы и журналист TUT.BY — Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермаченок, а также политический обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Еще нескольких редакторов TUT.BY после допроса отпустили.

В СК заявили, что против журналистов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда). Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение республиканского унитарного предприятия «БЕЛТА» о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись названным предприятием одному из его заказчиков.

Действия Марины Золотовой квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 425 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Бездействие должностного лица).

Позже подозреваемыми по «делу БЕЛТА» стали журналист Павлюк Быковский, журналист Алексей Жуков, главный редактор информационной компании БелаПАН Ирина Левшина.

Журналисты и редакторы были отпущены 9−10 августа.

 
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