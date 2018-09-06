Белорусы стареют. Что в этом хорошего?

Эксперты рассказали, как государству извлечь выгоду из того, что пожилых белорусов становится все больше.

За последние 18 лет население Беларуси уменьшилось на 5%, а с рекордного за столетие по количеству населения 1994 года – на 7,3%. Количество людей пенсионного возраста увеличилось на 9,8%, а детей — уменьшилось на 18,5%, следует из данных Демографического ежегодника Белстата.

Белорусов стало меньше, в первую очередь, из-за старения населения и выпавшего на 1990-е и начало 2000-х падения рождаемости.

— В Беларуси рождаемость была низкой до тех пор, пока бэби-бумеры середины 1980-х не вступили в репродуктивный возраст. То есть дети у них начали появляться не в начале 2000-х, а начиная с 2010 года, − объясняет социолог Елена Артёменко.

Эти самые бэби-бумеры в ближайшие годы могут позитивно подкорректировать ситуацию с рождаемостью, но старение белорусов неизбежно. Начиная с прошлого года, четверть населения страны составляют люди пенсионного возраста. К 2050 году, по прогнозам демографов, этот показатель может достигнуть 35%.

С ростом количества людей старше трудоспособного возраста и уменьшением работающих будет еще сильней ощущаться нагрузка на бюджет и Фонд соцзащиты населения, который обеспечивает пенсии и социальные выплаты, встанет вопрос нехватки рабочей силы, необходимых услуг для людей старшего поколения.

Но мы посмотрели на старение с другой стороны: какие новые возможности оно дает? Эксперты назвали четыре плюса.

1. Это развивает финансовый рынок, работающий на экономику

Если, конечно, не побояться внедрить накопительный компонент. А без него ведь пенсионеров не прокормить.

Одно из основных решений, которые позволят сгладить последствия старения населения, заключается в реформировании пенсионной системы, считает эксперт Центра экономических исследований BEROC Анастасия Лузгина. Первый шаг в этом направлении власти уже сделали – запустив первый этап постепенного повышения пенсионного возраста.

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