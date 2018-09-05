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Экономика
05.09.2018
«Белнефтехим» хочет привязать внутренние цены на нефтепродукты к ценам на нефть

Концерн «Белнефтехим» разрабатывает механизм ценообразования на нефтепродукты для внутреннего рынка, сообщает «Интерфакс».

— Сейчас, когда цены на сырье для белорусских НПЗ выравниваются с мировой конъюнктурой, ведется работа, результатом которой должно стать формульное ценообразование на нефтепродукты в зависимости от цен на нефть. Эти меры позволят обеспечить эффективные условия для работы белорусских НПЗ в новых рыночных условиях, — заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов в интервью ведомственному журналу «Вестник Белнефтехима».

По пояснил, что еще десять лет назад доходность от поставок нефтепродуктов на экспорт позволяла компенсировать убыток НПЗ при отрицательной эффективности реализации автомобильного топлива на внутреннем рынке. Сейчас ситуация изменилась в худшую сторону.

— Мы понимаем интересы государства, стремление сохранить социальную цену на один из важных продуктов для отечественных потребителей — автомобильное топливо, — отметил Владими Сизов, но подчеркнул: — Цены на нефтепродукты должны отражать реальную стоимость сырья, из которого они получены. Согласно законам экономики любой завод должен получать обоснованную прибыль для того, чтобы поддерживать свое существование и направлять финансовые средства на дальнейшее развитие.

Он также считает, что налоговый маневр в РФ фактически приведет к необходимости работы белорусских НПЗ в условиях мировой конъюнктуры цен на нефть и нефтепродукты.

Напомним, с начала года цены на бензин повышались 13 раз.

 
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