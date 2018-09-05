Лукашенко после работы убирает картошку на своем участке. Фотофакт

И никакие «вихри враждебные» нипочем, пока урожай на полях.

Буквально сегодня газета «Коммерсантъ» написала, что Москва устала от Лукашенко и не хочет его избрания на очередных выборах в 2020 году. Но сам Лукашенко активно демонстрирует свою неутомимость. В среду, 5 сентября, по окончании рабочих мероприятий он присоединился к уборке урожая картофеля и бахчевых на своем приусадебном участке, сообщает его пресс-служба.

И подкрепляет сказанное фото.

В пресс-служба также сообщили, что на президентском участке выращивается картофель нескольких сортов — «Уладар», «Королева Анна» и «Сатина». Причем, несмотря на частично засушливое лето, урожай на президентском поле получен приличный — с площади в 1,5 га убрали 60 т. Таким образом, урожайность составила 400 ц/га.

«Порадовали и арбузы, которым нетипично знойные для Беларуси несколько летних недель пошли только на пользу — добавили вкуса и аромата. В этом Александр Лукашенко и его помощники по уборке урожая смогли убедиться прямо в поле, продегустировав сладкую ягоду», — говорится в сообщении.

Сельхозработы на подворье президента продолжатся и в предстоящие дни.