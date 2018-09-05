«Мальмё» обвинил минскую «Юность» в краже полотенец и чайника – там возмущены

После матча хоккейной Лиги чемпионов между шведским «Мальмё» и минской «Юностью» разразился неожиданный скандал.

Архивное фото ХК "Юность-Минск"

Менеджер «Мальмё» Энди Фагерстрём написал в твиттере, что обнаружил в гостевой раздевалке пропажу полотенец, шампуня и чайника.

В интервью крупнейшей газете Швеции Aftonbladet директор «Мальмё» Патрик Сильвегорд заявил:

— Это чертовски плохо. Кстати, в отеле они тоже отметились. Клуб должен как-то ответить за это. Кража никак не соотносится у меня с уровнем Лиги чемпионов.

Однако в комментарии SPORT.TUT.BY генеральный директор «Юности» Алексей Торбин заявил, что клуб потребует извинений от шведов за обвинения в краже.

— Сразу же после публикации этой информации я связался с менеджером команды Кристианом Винбергом. Специально уточнил у него, есть ли у клуба официальные претензии. Он заявил, что нет. При этом Кристиан сказал, что не уполномочен приносить извинения. Хотелось поговорить и с руководством команды, но они сейчас направляются на игру в Минск. Будем разговаривать на месте. Хочу сказать, что эта информация — фейк. Ни о какой краже не может быть и речи. Стоит понимать, что клубы предоставляют гостевой команде различные расходные материалы. Например, шнурки и шампунь. Мы, со своей стороны, обеспечим этим «Мальмё». Я также удивлен их словами, что мы как-то нехорошо повели себя в гостинице. Только что общался с представителями отеля, в котором мы жили. Они подтвердили, что к нашей команде нет никаких претензий, – сказал Торбин.

– Мы обязательно будем требовать официальных извинений от клуба и будем просить Лигу чемпионов разобраться, корректно ли ведет себя шведский клуб.

Сам матч завершился победой «Мальмё» со счетом 4:1. В четверг «Юность» примет шведов в родных стенах.