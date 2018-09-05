Романчук: «Ждём, у кого первого проснётся совесть»

Известный экономист Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке высказал удивление по поводу молчания госСМИ и чиновников по поводу применения на белорусских детях нигде не зарегистрированной вакцины.

«Министерство здравоохранения, вице-премьер Петришенко Игорь Викторович, куратор здравоохранения и социалки, руководство Совета Министров и Администрации президента, руководители силовых, контрольных и правоохранительных структур, а также сам А. Лукашенко с упорством, достойным иного применения, продолжают хранить молчание в отношении скандального факта применения на белорусских детях нигде не зарегистрированной вакцины. На спортивные результаты реакция чуть ли не молниеносная, в тот же день. Уборке урожая внимания – каждый день. А тут ДЕТИ — и гробовое молчание.

Где потребители денег налогоплательщиков в лице БТ/ОНТ/СТВ? Где БЕЛТА и Совбелия? Где рупор молодёжи БРСМ? Они тоже не считают тему вакцины Эупента важной для детей, родителей и сохранения доверия к системе здравоохранения? Наконец, где депутаты всех уровней? Может, Государственный таможенный комитет покажет публично налоговую декларацию, которая заполнялась при ввозе этой вакцины в Беларусь? Ждём, у кого первого проснётся совесть…»

Автор расследования о вакцине «Эупента»: «От вывода, что это были испытания на детях, не отказываюсь»